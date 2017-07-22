Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

22 Temmuz 2017 Cumartesi 06:35

Batı Şeria'da Bıçaklı Saldırı… 3 Yahudi Yerleşimci Öldü

İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimcinin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını açıkladı.

Batı Şeria'da Bıçaklı Saldırı… 3 Yahudi Yerleşimci Öldü
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner233

 İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria'da düzenlenen bıçaklı saldırıda 3 Yahudi yerleşimcinin öldüğünü, 2'sinin yaralandığını açıkladı.

Ordudan yapılan yazılı açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Yahudi yerleşimcileri hedef alan bıçaklı saldırı düzenlendiği belirtildi. Saldırıda 3 Yahudi yerleşimcinin öldüğü, 2'sinin ise yaralandığı aktarıldı.

Saldırıyı gerçekleştiren kişinin sağlık durumuna ilişkin detay verilmeyen açıklamada, söz konusu kişinin İsrail askerlerince vurulduğu ifade edildi.

Ramallah kentinin kuzeyindeki Neve Tsuf (Halamiş) Yahudi yerleşim biriminde gerçekleştirildiği belirtilen olayda yaralanan iki yerleşimciden birinin olay yerinde tedavi edildiği, diğerinin ise hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

İsrail basınında ise hastaneye kaldırılan üçüncü Yahudi yerleşimcinin de öldüğü yönünde haberler yer aldı.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
İş Arayanlar Buraya! Güncel İş İlanları İş Arayanlar Buraya!...
KIBRIS TÜRKÜ TAHİR İÇİN PEGASUSU PROTESTO EDİYOR KIBRIS TÜRKÜ TAHİR...
Bir Zamanlar Ankara Bir Zamanlar Ankara
Bosna Hersek'te 506. Ayvaz Dede Şenlikleri Bosna Hersek'te...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası
Mısır Ordusunun, Sina'da "terör Gruplarına" Yönelik Düzenlediği Operasyonlarda 30 Militan Öldürüldü Mısır Ordusunun, Sina'da "terör Gruplarına"...
Filistin Halkından Ucm'ye Şikayet Dosyası Filistin Halkından Ucm'ye Şikayet Dosyası
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İstifa Etmesi Beyaz Saray Sözcüsü Spicer'ın İstifa Etmesi
Filistin Yönetimi İsrail'le İlişkileri Askıya Aldı Filistin Yönetimi İsrail'le İlişkileri Askıya...
ABD Afgan Ordusuna Bağlı Yerel Güçleri Vurdu ABD Afgan Ordusuna Bağlı Yerel Güçleri Vurdu
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner200

banner184

Beyaz Saray Sözcüsü Sean'ın İstifası
ABD Başkanı Donald Trump'ın, Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer'ın istifasını kabul ettiği ve onu yerine...

Haberi Oku