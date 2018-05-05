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Batı Balkanlar 24 Haziran'daki seçimleri bekliyor

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Arnavutluk'ta yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bu ülkelerdeki Türk büyükelçiliklerinde oy kullanabilecek.

Batı Balkanlar 24 Haziran'daki seçimleri bekliyor

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Arnavutluk'ta yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bu ülkelerdeki Türk büyükelçiliklerinde oy kullanabilecek.

05 Mayıs 2018 Cumartesi 14:14
Batı Balkanlar 24 Haziran'daki seçimleri bekliyor

Batı Balkan ülkeleri Bosna Hersek, Makedonya, Kosova, Sırbistan ve Arnavutluk'ta yaşayan Türk seçmenler, 24 Haziran'da yapılacak Cumhurbaşkanı ve 27'nci Dönem Milletvekili Genel Seçimi için bu ülkelerdeki Türk büyükelçiliklerinde oy kullanabilecek.

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), 24 Haziran'daki seçimler için Türkiye'nin Saraybosna (Bosna Hersek), Üsküp (Makedonya), Priştine (Kosova), Belgrad (Sırbistan) ve Tiran (Arnavutluk) büyükelçiliklerinde sandık açılacağını bildirdi. Bosna Hersek ve Makedonya'daki Türk seçmenler 16-17 Haziran, Sırbistan, Arnavutluk ve Kosova'dakiler ise 17 Haziran'da bu ülkelerdeki Türk büyükelçiliklerinde oy kullanabilecek.

16 Nisan 2017'de yapılan anayasa değişikliği referandumundaki seçmen sayısına göre, bu ülkelerde 8 bine yakın kayıtlı seçmen bulunuyor.

Bu arada, daha önceki seçim ve halk oylamalarında yeterli seçmen olmadığı için sandık açılmayan Sırbistan'da, 24 Haziran'da yapılacak seçimler öncesinde ilk kez sandık açılacak.

Türkiye'de 1 Kasım 2015'te yapılan son Milletvekili Genel Seçiminde sandık kurulmayan Sırbistan dışındaki söz konusu dört Batı Balkan ülkesinde yüzde 50'nin üzerinde bir katılım gerçekleşti.

16 Nisan 2017'deki halk oylamasında ise sandık kurulan dört Batı Balkan ülkesinde katılım ortalama yüzde 47 oldu.

Açıklanan sonuçlara göre bin 7 seçmenin bulunduğu Arnavutluk'ta 373, 2 bin 444 seçmenin bulunduğu Bosna Hersek'te bin 241, bin 278 seçmenin bulunduğu Kosova'da 714 ve 2 bin 422 seçmenin bulunduğu Makedonya'da bin 72 kişi oy kullandı.

En son yapılan halk oylamasına göre Batı Balkanlar'da en fazla kayıtlı Türk seçmenin bulunduğu Bosna Hersek'te 16-17 Haziran'da Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçiliğinde oy kullanılacak.

Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Haldun Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yurt dışında oy kullanacak Türk vatandaşlarının sandık başına gitmeden önce adres beyanına dikkat etmeleri gerektiğini söyleyerek, adres beyanı yurt dışına kayıtlı olmayan vatandaşların ise büyükelçiliğe gidip adres beyanlarını yurt dışında olacak şekilde yapmaları gerektiğinin altını çizdi.

Adres beyanında bulunmanın son tarihinin 12 Mayıs saat 16.00'a kadar olduğunu hatırlatan Koç, vatandaşların adres beyanlarını kontrol etmesinin, seçimde oy kullanabilmesi açısından önemine işaret etti.

Bosna Hersek'te yaşayan vatandaşların 16-17 Haziran'da, saat 09.00-21.00 arasında oy kullanabileceğini hatırlatan Koç, "Vatandaşlarımızı da vatandaşlık görevlerini yapmaları için büyükelçiliğimize bekliyoruz. Ne kadar fazla katılım olursa demokrasinin gereğini o kadar yerine getirmiş oluruz." ifadelerini kullandı.

Daha önceki seçim ve halk oylamalarında yeterli seçmen bulunmadığı için sandık açılmayan Sırbistan'da 24 Haziran seçimleri öncesinde ilk kez sandık kurulacak.

Türkiye'nin Belgrad Büyükelçiliği Müsteşarı Anıl Kayalar, daha önce Sırbistan'da seçmen sayısı 500'ün altında olduğu için sandık açılamadığını belirterek, bu seçimlerde ise ilk kez büyükelçilikte sandık kurulacağını ve ülkedeki vatandaşların oylarını kullanabileceğini ifade etti.

Kayalar, Sırbistan'da yaşayan tüm Türk vatandaşlarını seçme haklarını kullanmaya çağırdı.

 

Son Güncelleme: 05.05.2018 17:29
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