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Batı Afrika'daki Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 7 Bin 300'ü Aştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola virüsünden etkilenen üç Batı Afrika ülkesinde salgından ölenlerin sayısının 7 bini aştığını duyurdu.

Batı Afrika'daki Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 7 Bin 300'ü Aştı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola virüsünden etkilenen üç Batı Afrika ülkesinde salgından ölenlerin sayısının 7 bini aştığını duyurdu.

21 Aralık 2014 Pazar 08:18
Batı Afrika'daki Ebola Salgınında Ölenlerin Sayısı 7 Bin 300'ü Aştı
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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Ebola virüsünden etkilenen üç Batı Afrika ülkesinde salgından ölenlerin sayısının 7 bini aştığını duyurdu.

DSÖ'den yapılan açıklamada, salgının devam ettiği Batı Afrika ülkeleri Liberya, Gine ve Sierra Leone'de 7 bin 373 kişinin öldüğü ve bugüne kadar 19 bin 31 Ebola vakasının tespit edildiği belirtildi.

Ebola virüsünden Liberya'da 3 bin 346 kişi, Sierra Leone'de 2 bin 477 kişi, Gine'de ise bin 550 kişi hayatını kaybetti. Son bir haftada Ebola virüsü nedeniyle ölümlerin yaklaşık yüzde 80'i Sierra Leone'de görüldü.

Ebola virüsü nedeniyle üç Batı Afrika ülkesi dışında 15 kişi hayatını kaybetmişti. Mali'de 6, Nijerya'da 8 ve ABD'de 1 kişi Ebola virüsünün yol açtığı hastalıktan hayatını kaybetmişti. Ayrıca, Senegal ve İspanya'da birer vaka saptanmıştı.

Batı Afrika ülkeleri dışındaki ölümler dahil edildiğinde, dünya genelinde Ebola virüsünü nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 388'e yükselmiş oldu.

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