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Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da iki araçta kilitli bırakılan 5 çocuk hayatını kaybett

Polis, bir araçta kilitli bırakılan 4 çocuğun ve bir başka araçta da bir çocuğun aşırı sıcaktan öldüğünü belirtti.

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da iki araçta kilitli bırakılan 5 çocuk hayatını kaybett

Polis, bir araçta kilitli bırakılan 4 çocuğun ve bir başka araçta da bir çocuğun aşırı sıcaktan öldüğünü belirtti.

23 Nisan 2018 Pazartesi 06:52
Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da iki araçta kilitli bırakılan 5 çocuk hayatını kaybett

Batı Afrika ülkelerinden Burkina Faso'da iki araçta kilitli bırakılan 5 çocuk hayatını kaybetti. 

Yerel basındaki haberlere göre, başkent Vagadugu'da park halindeki iki otomobilde 5 çocuk ölü bulundu.

Polis, bir araçta kilitli bırakılan 4 çocuğun ve bir başka araçta da bir çocuğun aşırı sıcaktan öldüğünü belirtti.

Hava sıcaklığının 50 dereceyi aştığı ülkede yapılan tüm güvenlik uyarılarına rağmen çok sayıda çocuk araçta kilitli bırakılıyor. 

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2018'in ilk 3 ayında araçta bırakılan 280'den fazla çocuk yaşamını yitirdi. 

Yetkililer, güvenlik güçlerinin söz konusu vakaların önüne geçmek için düzenli olarak park halindeki araçları kontrol ettiğini kaydetti.

Araçta bırakılan çocukların büyük bir kısmının aşırı sıcak, bazılarının da güvenlik kemerinin boyunlarına dolanması nedeniyle öldüğü bildirildi.

 

Son Güncelleme: 23.04.2018 10:45
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