banner294
banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 23°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
ALTIN
216.908
DOLAR
5.4646
STERLİN
7.1096
EURO
6.2250
Süt bedelleri ödendi
SÜT BEDELLERİ ÖDENDİ
7 bin 37 araç sürücüsü kontrol edildi
TRAFİK KONTROLLERİ
DAÜ'de yangın
DAÜ'DE YANGIN
DAÜ yurdunda yangın 3 kişi hastaneye kaldırıldı
DAÜ YURDUNDA YANGIN
banner282
Flaş Haber
DAÜ'de yangın
Kapat

Bate Üst Üste 13. Kez Şampiyon

NEMAN GRODNO\'YU AĞIRLADIĞI MAÇI 1-0 KAZANAN BATE, BELARUS PREMİER LİG\'DE BİTİME 3 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

Bate Üst Üste 13. Kez Şampiyon

NEMAN GRODNO\'YU AĞIRLADIĞI MAÇI 1-0 KAZANAN BATE, BELARUS PREMİER LİG\'DE BİTİME 3 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

05 Kasım 2018 Pazartesi 07:58
Bate Üst Üste 13. Kez Şampiyon

NEMAN GRODNO\'YU AĞIRLADIĞI MAÇI 1-0 KAZANAN BATE, BELARUS PREMİER LİG\'DE BİTİME 3 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ

İstanbul, 5 Kasım 18 : Belarus Premier Lig\'de Neman Grodno\'yu sahasında 1-0 mağlup eden BATE, bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.

Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran BATE, 27. hafta maçında Neman Grodno\'yu konuk etti.

BATE, karşılaşmanın 88. dakikasında Yevgeniy Berezkin\'in golüyle 1-0 galip geldi.

Bu skorla puanını 69 yapan BATE, en yakın rakipleri Dinamo Minsk ve Shakhtyor Soligorsk\'un önünde şampiyonluğu garantiledi. BATE, Belarus liginde peş peşe 13. olmak üzere 15. şampiyonluğunu kazandı.

(AA/RU/ŞEB)
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
ABD, yeni İran yaptırımlarını uygulamaya başladı
ABD, yeni İran yaptırımlarını uygulamaya başladı
"yemen'de Her 10 Dakikada 1 Çocuk Ölüyor"
Neil Armstrong'un eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı
Neil Armstrong'un eşyaları 7,4 milyon dolara satıldı
Pompeo: “Hesap soracağız“
Pompeo: “Hesap soracağız“
Bağdat'ta Patlamalar: 8 Ölü, 16 Yaralı
Bağdat'ta Patlamalar: 8 Ölü, 16 Yaralı
Endonezya'da Denize Düşen Uçağa Ait Karakutudaki Verilere Erişildi
Endonezya'da Denize Düşen Uçağa Ait Karakutudaki Verilere Erişildi
Ikby'nin Ham Petrol İhracatı 400 Bin Varile Ulaştı
Ikby'nin Ham Petrol İhracatı 400 Bin Varile Ulaştı
İtalya'da Sel: 10 Ölü
İtalya'da Sel: 10 Ölü
Çin'de Gişede Bekleyen Araçlara Tır Çarptı: 15 Ölü
Çin'de Gişede Bekleyen Araçlara Tır Çarptı: 15 Ölü
ABD'nin İran yaptırımlarının ikinci adımı yarın başlıyor
ABD'nin İran yaptırımlarının ikinci adımı yarın başlıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim