Bate Üst Üste 13. Kez Şampiyon



NEMAN GRODNO\'YU AĞIRLADIĞI MAÇI 1-0 KAZANAN BATE, BELARUS PREMİER LİG\'DE BİTİME 3 HAFTA KALA ŞAMPİYONLUĞUNU İLAN ETTİ



İstanbul, 5 Kasım 18 : Belarus Premier Lig\'de Neman Grodno\'yu sahasında 1-0 mağlup eden BATE, bitime 3 hafta kala şampiyonluğa ulaştı.



Son yıllarda Belarus futboluna damga vuran BATE, 27. hafta maçında Neman Grodno\'yu konuk etti.



BATE, karşılaşmanın 88. dakikasında Yevgeniy Berezkin\'in golüyle 1-0 galip geldi.



Bu skorla puanını 69 yapan BATE, en yakın rakipleri Dinamo Minsk ve Shakhtyor Soligorsk\'un önünde şampiyonluğu garantiledi. BATE, Belarus liginde peş peşe 13. olmak üzere 15. şampiyonluğunu kazandı.



(AA/RU/ŞEB)

