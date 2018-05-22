Başpiskopos, Cinsel Tacizi Gizlemekten Suçlu Bulundu

Melbourne, 22 Mayıs 18 (.): Avustralya’nın Yeni Güney Galler eyaletindeki Newcastle Yerel Mahkemesi, Adelaide Başpiskoposu Philip Wilson’u çocuk tacizlerini örtbas etmekten suçlu buldu.



Avustralya Yayın Kurumunun haberine göre, Newcastle Yerel Mahkemesi, 1970\'li yıllarda görev yaptığı Sydney’in Hunter bölgesinde rahip Jim Fletcher\'ın çocuklara yönelik cinsel tacizde bulunmasını örtbas etmekten yargılandığı davada 67 yaşındaki Başpiskopos Wilson\'ın suçlu olduğuna hükmetti.



Yargıç Robert Hakim Stone, hakkındaki iddiaları kabul etmeyen Wilson’un savunmasını yetersiz buldu ve avukatlarının alzheimer tanısı konulan müvekkillerine yönelik suçlamaların düşmesi yönündeki taleplerini geri çevirdi.





Kefaletle serbest bırakılan Wilson\'a verilecek ceza, 19 Haziran’da açıklanacak. Wilson, en fazla 2 yıl hapse mahkum edilebilecek.Rahip Jim Fletcher, 2004\'te çocuklara yönelik 9 farklı cinsel tacizden mahkum olmuş, 2006\'da hapishanede ölmüştü.Fletcher\'in kurbanlarından Peter Creigh, mahkemede verdiği ifadesinde tacize uğradıktan 5 yıl sonra 15 yaşında Başpiskopos Philip Wilson’a durumu anlattığını belirtmişti.(AA/FEZ)