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Basketbol Şöleni Belgrad’da Başlıyor...

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final heyecanı yarın Belgrad'da başlıyor. 

Basketbol Şöleni Belgrad’da Başlıyor...

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final heyecanı yarın Belgrad'da başlıyor. 

17 Mayıs 2018 Perşembe 10:22
Basketbol Şöleni Belgrad’da Başlıyor...

Basketbolda THY Avrupa Ligi Dörtlü Final heyecanı yarın Belgrad'da başlıyor. 

Sırbistan'da gerçekleştirilecek organizasyonda Fenerbahçe Doğuş'un yanı sıra İspanyol ekibi Real Madrid ile Litvanya temsilcisi Zalgiris ve Rusya'dan CSKA Moskova, Stark Arena'da şampiyonluk mücadelesi verecek. 

Dörtlü Final'de Türkiye'yi temsil edecek son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, organizasyonun ilk maçında TSİ 19.00'da Litvanya ekibi Zalgiris'le finale kalma mücadelesi verecek. Dörtlü Final'in ikinci maçında ise TSİ 22.00'de Rusya temsilcisi CSKA Moskova, İspanya'dan Real Madrid'le karşılaşacak.  İlk günün kazananları 20 Mayıs Pazar günü TSİ 21.00'de finalde Avrupa'nın en büyüğü olmak için parkeye çıkacak. İlk maçlarını kaybeden ekipler ise aynı gün TSİ 18.00'de üçüncülük karşılaşması oynayacak. 

ÜÇ TAKIM DEĞİŞMEDİ

Dörtlü Final'de geçen sezonki 3 takım değişmedi. Geçen sezon da bu seviyede yer alan Fenerbahçe Doğuş, Real Madrid ve CSKA Moskova, tekrar Dörtlü Final'e kalmayı başardı. Bu takımların arasında Yunan ekibi Olympiakos'un yerine Litvanya'dan Zalgiris girdi. 

FENERBAHÇE DOĞUŞ İLE ZALİGİRİS’İN 11. RANDEVUZU DÖRTLÜ FİNAL’DE

Fenerbahçe Doğuş, Dörtlü Final'deki rakibi Zalgiris'le bu organizasyonda 11. kez mücadele edecek. 
Rakibiyle bugüne dek 10 kez karşılaşan sarı-lacivertliler, bu maçların 7'sini kazandı. Zalgiris, sarı-lacivertli takımı sadece 3 kez mağlup edebildi. Bu sezon iki takım arasında normal sezonda oynanan maçları ise deplasman takımları kazandı. 

OBRADOVİC, JASİKEVİCİUS’A KARŞI ÜSTÜN

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic'in Zalgiris Başantrenörü Sarunas Jasikevicius'a karşı üstünlüğü bulunuyor. Obradovic, aktif basketbol hayatında eski oyuncusu olan Jasikevicius'la başantrenörlük kariyerinde 4 kez karşılaştı. İki başantrenörün daha önceki 4 karşılaşması da Fenerbahçe Doğuş-Zalgiris maçlarında oldu. Bu karşılaşmalarda Obradovic, eski öğrencisine karşı 3 galibiyet alırken, 1 yenilgi yaşadı. 

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CSKA MOSKOVA İLE REAL MADRİD, 2. KEZ DÖRTLÜ FİNAL’DE 

Dörtlü Final'in diğer eşleşmesi olan CSKA Moskova ile Real Madrid, bu seviyede 2. kez birbirlerine rakip olacak. Geçen sezon İstanbul'da düzenlenen Dörtlü Final'in üçüncülük maçında karşı karşıya gelen iki takımın mücadelesinde kazanan CSKA Moskova olmuştu. Rus ekibi rakibini, Sinan Erdem Spor Salonu'nda 94-70 mağlup etmişti. İki takım ilk kez yarı finalde birbirlerine rakip olacak. 

CSKA Moskova ile Real Madrid, THY Avrupa Ligi'nde ise 22. defa karşı karşıya gelecek. Rus ekibi, rakibi karşısında önemli bir üstünlük kurdu ve daha önceki 21 maçın 15'ini kazandı. Normal sezonda oynanan maçları ise ev sahibi ekipler galibiyetle tamamladı. 

CSKA Moskova Başantrenörü Dimitris Itoudis, Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'ya karşı üstünlük kurdu. İki başantrenörün şu anki takımlarıyla birbirlerine rakip olduğu 7 maçın 5'ini Yunan başantrenör Itoudis kazandı. 


DÖRTLÜ FİNAL’İN EN İYİ GALİS

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali öncesi organizasyon tarihinde en fazla sayı atan oyuncu Nikos Galis oldu. Kupada 1988 yılından itibaren yapılan Dörtlü Finallerde, 1988, 1989 ve 1990 yıllarında Yunanistan'ın Aris ve 1994 yılında da aynı ülkeden Panathinaikos'un formalarıyla mücadele eden Galis, toplam 231 sayı attı. Galis ayrıca Dörtlü Final tarihinde bir maçta en fazla sayı atan (43 sayı) isim olmayı da başarmıştı. Galis'in ardından 194 sayıyla ABD'li J.R. Holden geliyor. Dörtlü Finallerin "asist kralı" Yunan sporcu Theodoros Papaloukas olarak dikkati çekiyor. CSKA Moskova ve Olympiakos takımlarıyla bu seviyede yer alan Papaloukas, 59 asistle ilk sırada yer alırken, Yunan Dimitris Diamantidis, Litvanyalı Sarunas Jasikevicius ve Sırp oyuncu Milos Teodosic 46'şar asistle ikinciliği paylaşıyor.

 


Son Güncelleme: 17.05.2018 13:49
Anahtar Kelimeler:
BasketbolŞöleniBelgrad
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