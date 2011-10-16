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BAŞKAN SAVAŞ BOZAT

YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULLARI GEÇ SAATLERE KADAR SÜREN OY SAYIMIYLA BELİRLENDİ

BAŞKAN SAVAŞ BOZAT

YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULLARI GEÇ SAATLERE KADAR SÜREN OY SAYIMIYLA BELİRLENDİ

16 Ekim 2011 Pazar 15:59
BAŞKAN SAVAŞ BOZAT
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BAŞKAN SAVAŞ BOZAT

YÖNETİM, DENETİM VE DİSİPLİN KURULLARI GEÇ SAATLERE KADAR SÜREN OY SAYIMIYLA BELİRLENDİ

 Belediye Emekçileri Sendikası (BES)’in dün yapılan olağan genel kurulunda başkanlığa Savaş Bozat seçilirken, 11 kişilik yönetim kurulunun 7’si Bozat’ın grubundan; 4’ü ise diğer başkan adaylarından Ayça Soygür Çıralı’nın listesinden seçildi.

Yoğun katılımla gerçekleşen ve 904 üyenin oy kullandığı seçimde başkanlığa Bozat 380 oyla seçilirken, rakipleri Ayça Soygür Çıralı 368; Kemal Şener ise 130 oy aldı. 26 oy da geçersiz sayıldı.

TAK muhabirinin yeni başkan Savaş Bozat’tan

aldığı bilgiye göre, geç saatlere kadar süren oy sayımı sonuçlarına göre yönetim kuruluna seçilenler ve aldıkları oylar ise şöyle:

Ayhan Kalaycılar (403), Ulus Arpalıklı (400), Fehim Şemmedi (382), Hüseyin Zabit (366), Salih Ozanoğlu (363), Tuncer Fedai (355), Serkan Gölcük (351), İbrahim Taşarkan (351), Aykut Paşa (350), Rıfat Şadın (350), Kemal Moral (349).

Yönetim kurulu seçiminde ise 67 oy geçersiz çıktı.

BES’in yeni yönetim kurulu yarın ilk toplantını yapacak ve görev dağılımı gerçekleştirecek.

Dünkü genel kurulda, Denetleme ve Disiplin Kurulu üyeleri Savaş Bozat’ın listesinden seçilirken; Denetleme Kurulu Hatice Konnolu, Fazilet Bakıroğlu ve Tokay Kastanbollu; Disiplin Kurulu da Elif Hacımusa, Pelin Gündağ ve Alpaslan Önder’den oluştu.

BES Genel Kurulu’nda kabul edilen karar tasarılarıyla, yönetim kuruluna “süresiz grev kararı alma yetkisi” verilirken, Kıbrıs sorunu konusunda da bir karar onaylandı ve adada çözüm ile birleşik Kıbrıs hedefi için sendikanın var olan politikası teyit edildi.

Son Güncelleme: 16.10.2011 15:59
Anahtar Kelimeler:
SeçimBesSavaş BozatBelediye Emekçileri Sendikasıçıralı
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