Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya'dan yanıt

Başkan Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi.



Dün Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD dolarının uluslararasıticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek "ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de euro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız." açıklamasında bulunmuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, Türkiye'nin Çin, Rusya, İran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD’nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek "ABD’nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz." demişti.