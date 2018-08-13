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Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya'dan yanıt

Başkan Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi..

Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya'dan yanıt

Başkan Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi..

13 Ağustos 2018 Pazartesi 13:24
Başkan Erdoğan'ın çağrısına Rusya'dan yanıt

Başkan Erdoğan’ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ticareti milli para birimleriyle yapma çağrısına yanıt veren Kremlin, bunu bütün ülkelerle gerçekleştirmek için çabaladıklarını söyledi.

Dün Rusya Başbakan Birinci Yardımcısı ve Maliye Bakanı Anton Siluanov, ABD dolarının uluslararasıticarette tehlikeli bir enstrüman haline geldiğini belirterek "ABD varlıklarına yatırımlarımızı önemli oranda azalttık ve azaltmaya devam edeceğiz. Dolar yerine de euro ve Çin yuanı gibi para birimlerinin kullanımını artıracağız." açıklamasında bulunmuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan  yaptığı açıklamada, Türkiye'nin ÇinRusyaİran, Ukrayna gibi ülkelerle ticaretin milli para birimleri üzerinden yapılmasının planlandığını bildirmişti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de ABD’nin doları siyasi bir enstrüman olarak kullanmasını eleştirerek "ABD’nin doların kullanılmasına yönelik kısıtlayıcı adımlarını stratejik bir hata olarak görüyoruz." demişti.

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