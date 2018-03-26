Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
116420
ALTIN
172.593
DOLAR
3.9762
STERLİN
5.6424
EURO
4.9482
Aracın içinde baygın halde bulundular
2 KİŞİ BAYGIN HALDE BULUNDU
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
SAĞANAK YAĞMUR GELİYOR!
Çürük Teminata Bağlandı
ÇÜRÜK TEMİNATA BAĞLANDI
Yarın Bir Çok Bölgede Elektrik Yok
ELEKTRİK KESİNTİSİ VAR
banner256

Başka erkekle yatak odası fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası ise korkunç

17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşına kızıp başka bir erkekle beraber olduğu anların fotoğrafını arkadaşına göndereceğine yanlışlıkla sevgilisine gönderdi. Genç kız hatasını anladı ancak sonrasında yaşanan ise tam bir trajediydi.

Başka erkekle yatak odası fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası ise korkunç

17 yaşındaki genç kız, erkek arkadaşına kızıp başka bir erkekle beraber olduğu anların fotoğrafını arkadaşına göndereceğine yanlışlıkla sevgilisine gönderdi. Genç kız hatasını anladı ancak sonrasında yaşanan ise tam bir trajediydi.

26 Mart 2018 Pazartesi 22:18
Başka erkekle yatak odası fotoğrafını sevgilisine gönderdi! Sonrası ise korkunç
banner238

İngiltere’de yaşayan 17 yaşındaki üniversite öğrencisi Charlotte Guy, erkek arkadaşına yanlışlıkla başka bir erkekle yatakta yatarken çekilmiş bir fotoğraf gönderdi.

1

20 yaşındaki sevgilisi Jack Hurst ile bir dargın bir barışık olan genç kız, bu hatası üzerine adeta harap oldu.

2

Hatasını fark eden kız mesajı yanlışlıkla attığını söyleyerek sevgilisinden özür diledi ve “Ben korkunç biriyim” dedi.

3

Sevgilisi Jack, görüşüp durumu açıklamak isteyen kız arkadaşının bu teklifini reddetti. Bunun üzerine bunalıma giren genç kız, alkol ve yüksek dozda uyuşturucu kullandı.

4

Jack, genç kızın mesajlarından şüphelenerek onu aradı ancak ulaşamadı.

5

Bunun üzerine polise haber verdi ancak artık çok geçti.

6

Genç kızın cesedi Manchester’dak St John Rigby College’ın yakınında bulundu.

7

Genç kızın intihar amacıyla bu dozda alkol ve kokaini birbirine karıştırdığını iddia edildi.

8

9

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hollywood yıldızı 1,4 milyon dolarla üniversiteli genç kızın bekaretini satın aldı
Hollywood yıldızı 1,4 milyon dolarla üniversiteli genç kızın bekaretini satın aldı
Ağaçla Evlendi!
Ağaçla Evlendi!
Yoldaki çukurdan bıktı! Çözümü ise şaşırttı
Yoldaki çukurdan bıktı! Çözümü ise şaşırttı

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim