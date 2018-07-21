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Başına gelecekler aklından bile geçmezdi… Bir makyajla hayatı karardı!

Avustralya'da bir kadın 20 yıllık makyaj malzemesini kullanınca olanlar oldu. Gözü enfeksiyon kapan kadın görme kaybı yaşamaya başladı. Kadının 3 yıl içinde görme yetisini tamamen kaybedeceği belirtiliyor.

Başına gelecekler aklından bile geçmezdi… Bir makyajla hayatı karardı!

Avustralya'da bir kadın 20 yıllık makyaj malzemesini kullanınca olanlar oldu. Gözü enfeksiyon kapan kadın görme kaybı yaşamaya başladı. Kadının 3 yıl içinde görme yetisini tamamen kaybedeceği belirtiliyor.

21 Temmuz 2018 Cumartesi 18:47
Başına gelecekler aklından bile geçmezdi… Bir makyajla hayatı karardı!

Avustralya’nın Adelaide şehrinde yaşayan Shirley Potter, yaptığı bir makyaj yüzünden hayatının altüst olacağını aklından bile geçirmezdi. Potter, makyaj çantasında bulduğu 20 yıllık bir maskarayı kullanarak dışarı çıktı.

Akşam eve döndüğünde gözünde yanma ve ağrı hissetmeye başlayan kadın, makyajını silerek uyudu. Sabah uyandığında daha şiddetli bir ağrı ve gözlerinde aşırı şişlik hisseden kadın, sıkıntılarından kurtulamayınca günler sonra doktora gitti.

Gözünün enfeksiyon kaptığı tespit edilen kadında görme kaybı oluşmaya başlamıştı. Doktorlar yaptıkları tetkiklerde, gözlerde kalıcı hasar oluştuğunu ve en geç 3 yıl içinde tamamen kör olacağını Potter’a söyledi.

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Doktorlara durumu anlattığında enfeksiyona sebep olan durumun, tarihi yıllar önce geçmiş olan maskaradan kaynaklandığını öğrenen Potter’ın dünyası başına yıkıldı.

Avustralya basınında geniş yer bulan olay sonrası uzmanlar uyarılarda bulundu. Makyaj malzemelerinin son kullanma tarihinin göz ardı edilmemesini söyleyen Dr. Sally Nolan, aksi halde ciddi sağlık problemlerine yol açabileceğini söyledi.

Nolan göz bölgesinde kullanılan ürünlerde daha da hassas olunması gerektiğini ifade ederken, ürünleri 3-6 aydan fazla kullanılmamasına dikkat çekti.

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