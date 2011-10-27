Basın-Sen Pazartesi 4 Saat Grev Yapacak

Basın Emekçileri Sendikası (Basın-Sen), Sendikal Platform’un kararı doğrultusunda, Pazartesi günü, örgütlü olduğu Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK)’de 4 saat grev yapacak.

Basın-Sen Yönetim Kurulu’ndan yapılan açıklamaya göre, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar ile Sosyal Güvenlik Yasalarında yapılacak ve emeklilik yaşının yükseltilmesiyle yeni prim oranlarının belirlenmesini

amaçlayan düzenlemelere karşı gerçekleştirilecek grev 09.00-13.00 saatleri arasında uygulanacak.

Açıklamada, Basın-Sen’in örgütlü bulunduğu diğer basın kuruluşlarında ise mücadele ve kuruluşun özgün koşulları dikkate alınarak gerekli kararların üretilerek açıklanacağı kaydedildi.