Basın Konseyi Etik Kuralları Bozer'e Takdim Etti

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Hasan Bozer, düşünce özgürlüğü ve demokrasilerde basına net kurallar konulmasının kolay olmadığını, ancak basın özgürlüğü çerçevesinde yasakçı olmadan, başkalarının haklarına da tecavüz edilmeyecek çerçevede çizgi ve hudutlar belirlenmesi durumunda, basının çok daha üst seviyelere çıkacağına inandığını vurguladı.

Meclis Başkanı Hasan Bozer, Şule Aker başkanlığındaki Kıbrıs Türk Basın Konseyi heyetini kabul etti.

Basın Konseyi Başkanı Şue Aker kabulde, Dünya Basın Konseyi’nin “Anayasa” olarak nitelendirdiği “Basın Etik Kuralları”nın yer aldığı bir dosyayı Meclis Başkanı Bozer’e takdim etti.

Aker, basında etik olayının çok önemli olduğunu, bu nedenle Dünya Basın Konseyi Etik Kuralları’nı Türkçeye çevirerek basın kuruluşlarına ulaştırmayı bir görev olarak üstlendiklerini söyledi.

Basında yaptırımın zor olduğunu, ancak iyi bir plan ve programla etik kurallarını yerleşebileceğine işaret eden Aker, Konsey olarak bu konunun sağlanması ve meslekte zarar görmüş gazetecilerin haklarını savunulması konusunda ellerinden geleni yapacaklarını vurguladı.

HASAN BOZER

Meclis Başkanı Hasan Bozer de, dünyayla birlikte KKTC’de de basının yasama, yürütme ve yargıdan sonra dördüncü güç olarak kabul edildiğine, bu kadar önemli bir görev üstlenen basının ilkeli ve kurallı olmasının önemine işaret etti.

Basının her konuda kamuoyunun yönlendirilmesinde çok önemli görevi olduğunu ifade eden Bozer, bu nedenle Meclis’te yapılan bir çok konuşmada basında yer alan konuların dile getirildiğine işaret etti.

Düşünce özgürlüğü ve demokrasilerde basına net kurallar konulmasının kolay olmadığını belirten Bozer, “Ancak basın özgürlüğü çerçevesinde yasakçı olmadan, başkalarının haklarına da tecavüz edilmeyecek çerçevede çizgi ve hudutları belirleyebilirsek ben basınımızın çok daha üst seviyelere çıkacağına yürekten inanıyorum” dedi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin genç bir devlet olduğunu, demokrasisi ve kurumları ile iyi bir yere geldiğini kaydeden Bozer, süreç içerisinde eksikliklerin giderilmesiyle çok daha ileri noktalara gelineceğine vurgu yaptı.

Basın Konseyi’ni ülke basınının en üst seviyedeki kurumu olarak gördüğünü de söyleyen Bozer, Basın Konseyi Başkanı Şule Aker ve yönetim kurulu üyelerine Meclis ziyareti için teşekkür etti.