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Başbakanlık:Hükümet Atılan Her Adımın ve Anlaşmanın Arkasındadır

Hükümetimiz atılan her adımın ve imzalanmış olan Kıta Sahanlığı Antlaşması’nın arkasındadır

Başbakanlık:Hükümet Atılan Her Adımın ve Anlaşmanın Arkasındadır

Hükümetimiz atılan her adımın ve imzalanmış olan Kıta Sahanlığı Antlaşması’nın arkasındadır

13 Ekim 2011 Perşembe 17:31
Başbakanlık:Hükümet Atılan Her Adımın ve Anlaşmanın Arkasındadır
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Başbakanlık, Türkiye ile imzalanan Kıta Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması’nın ve atılan her adımın arkasında olduğunu belirtti.

Konuyla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başbakanlık, imza prosedüründe koordine eksikliğinden kaynaklanan karışıklığın, anlaşmanın Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının korunması açısından gerekliliğini ve dünyaya verdiği güçlü  mesajı değiştirmediğine işaret etti.

Açıklamada, “Kıbrıs Türk halkı ve Anavatan Türkiye’nin hak ve çıkarlarını savunmak isteyen herkesin bu gerçek ışığında gereksiz polemiklere son vererek  Kıta Sahanlığı Antlaşması’na tam destek vermesi gerekmektedir” denildi.

Rum tarafının petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini bir adım ileriye götürerek fiili sondaja başlaması halinde izlenecek eylem planının hükümetin bilgisi dahilinde belirlendiğine işaret edilen açıklamada, Kıta Sahanlığı Antlaşması’nın taslak metninin Dışişleri Bakanlığı müsteşarı başkanlığındaki KKTC heyeti tarafından 15 Eylül’de Ankara’da görüşüldüğü kaydedildi. Açıklamada, heyetin KKTC’ye döndükten sonra Bakanlar Kurulu üyelerini görüşülen tüm konu ve taslak antlaşma metni hususunda  bilgilendirdiği belirtildi.

Açıklamada, “Esasen 15 Eylül’deki toplantıda gerek eylem planı gerekse antlaşma imzalanması sürecinin iki ülke Dışişleri Bakanlıkları eşgüdümünde gerçekleştirilmesi de karara bağlanmıştı” denildi.

Başbakanlık açıklaması şöyle devam etti:

“Hükümetimiz atılan her adımın ve imzalanmış olan Kıta Sahanlığı Antlaşması’nın arkasındadır. Rum tarafının sondaj çalışmalarına açıklamış olduğu tarihten önce başlamış olması antlaşmanın New York’ta imzalanması gereğini doğurmuş ve bu aşamada New York’ta hazır bulunan heyetimiz orada yaşanan gelişmeleri ve  antlaşmanın imzalanmış metnini hükümetimize zamanında iletmek konusunda gerekli koordinasyonu sağlayamamışlardır.

Antlaşmanın imza prosedürüne ilişkin yaşanmakta olan karışıklık esasen bu koordine eksikliğinden kaynaklanmaktadır. Ancak, bu imzalanmış olan Kıta Sahanlığı Antlaşması’nın Kıbrıs Türk halkının çıkarlarının korunması açısından gerekliliğini ve Dünya’ya verdiği güçlü  mesajı değiştirmemektedir. İmzalanmış olan Antlaşma ilgili mevzuat uyarınca hükümetimiz tarafından halkın iradesini temsil eden Cumhuriyet Meclisi’nin onayına sunulmuştur.”

Son Güncelleme: 13.10.2011 17:31
Anahtar Kelimeler:
PetrolDoğalgazBAŞBAKANAnlaşmaIrsen Küçük
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