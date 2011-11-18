Başbakanlık Bütçesi Görüşülüyor

Cumhuriyet Meclisi Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi Hukuk Dairesi bütçesinin ardından Başbakanlık bütçesini görüşmeye başladı.

2012 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nda Başbakanlık’a 28 milyon 216 bin 841 TL öngörülüyor.

ULUÇAY: “KAMUOYU K-PET İHALESİYLE İLGİLİ BİLGİLENDİRİLMELİ”

Başbakanlık bütçesiyle ilgili ilk sözü alan CTP Gazimağusa Milletvekili ve Komite Başkan Yardımcısı Teberrüken Uluçay, Başbakanlık bütçesinde rakamların biraz geri çekildiğinin görüldüğünü söyledi.

Uluçay, faaliyet alanı çok geniş olan Başbakanlık’ın koordinatör de olduğunu belirterek, K-Pet ihalesiyle ilgili kamuoyunun bilgilendirilmesini istedi ve dün Doğan Grubu’yla görüşme yapıldığını öğrendiklerini ifade etti.

Uluçay, kamu reformuyla ilgili de bilgi istedi. Kamuda verimliliğin artırılmasına dönük Personel Dairesi’nin ne yaptığına bakmak gerektiğini kaydeden Uluçay, Başbakanlık’a bağlı Yatırım Geliştirme Ajansı’nın faaliyetlerinin hangi aşamada olduğunu, mali sorunların aşılması ve yatırımların artması için neler yapıldığını sordu.

Personel giderlerine eşel mobilin verilmemesinden kaynaklanan bir düşüş görüldüğünü ancak geçici memur istihdamının artacağının anlaşıldığını kaydeden Uluçay, Kamu-Net’teki çalışmalar hakkında bilgi istedi.

Kamu çalışanlarına yasaklar ve üçlü kararname kapsamının daraltılması dışında kamu reformunda neler olacağını soran Uluçay, “Sadece üçlü kararnameyi daraltmak yeterli değil. Vatandaşlar devlet dairelerinde sıkıntılarla karşılaşıyor. Bunların aşılması için Personel Dairesi’nin verimliliği artırmaya dönük çalışma yetkisi var. Burada önemli olan vizyondur” dedi.

“4 ARALIK’TA YİNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI”

Teberrüken Uluçay, 4 Aralık’ta yapılacak nüfus sayımının, son sayımda “son kez evlere kapanılacak sayım” denildiği halde yine sokağa çıkma yasağıyla yapılacağını belirterek, bu sayımın Kıbrıs sorunuyla ilgili müzakere sürecinde planlandığını hatırlattı. Uluçay, “Eğer evin yardımcı odasına saklanan birileri varsa gene sayılamayacak. Dış Türkler birimi yanında başka vizyonlar da ortaya konulabilmesi gerekir” diye konuştu.

Uluçay, BRT çalışanlarının ciddi sorunları bulunduğunu; BRT’ye pek sık gitmediğini, sadece Brüksel temaslarında davet edildiğini belirterek, BRT’de program yapanların programa çağıracakları kişileri idarecilere bildirip onay almak zorunda olduğunu kaydetti.

Başbakanlık bütçesinde din hizmetleri adı altındaki rakamı irdelerken, ibadethanelerin bakım giderlerine değinen Teberrüken Uluçay, yatırımların gerçekleşme oranının çok düşük kaldığını, rakamlardan çok gerçekleşmenin önem taşıdığını söyledi.

Uluçay, Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun gündemindeki konuları daha süratli sonuçlandırmasının, kamuoyu vicdanı açısından önemli olduğunu vurguladı.

YAGA’nın her alanda, bakanlıklarca da desteklenmesi gerektiğini kaydeden Teberrüken Uluçay, yeterli bulmadıkları Başbakanlık bütçesine ret oyu vereceklerini açıkladı.

BDD

Başbakanlık Denetleme Kurulu Üyesi Mehmet Soykurt Eylül 2011’de kurulan Başbakanlık Denetleme Kurulu’nun bugüne dek 10 raporu Başbakan’a sunduğunu; Başbakan’ın da suç unsuru olanları Başsavcılık’a aktardığını söyledi.

Soykurt, araştırma ve denetleme raporlarıyla ilgili başlatılan işlemlerde henüz sonuçlanan olmadığını ama Başsavcılık’ın çalışmalarını sürdürdüğünü; örneğin Ercan’daki bir olayla ilgili kendi ifadelerinin de alındığını, belge ve bilgi verdiklerini kaydetti.

Soykurt, Başbakanlık tarafından verilen görevler arasında tamamlamadıkları çok az konu bulunduğunu; çalışmalarını bilgi ve belgeye dayandırdıklarını anlattı.

BESİMLER: “ARAZİ ENVANTERİ LAZIM”

YAGA Direktörü Derviş Besimler de, yatırım iklimini geliştirmek için yaptıkları çalışmalar hakkında bilgi verdi. Tüm zorluk ve engellemelere rağmen YAGA’nın faaliyetlerinin sürdüğünü kaydeden Besimler, Lefke’de 2 bin 500 kişilik “ileri yaşam merkezi” yatırımı yapmak isteyen yabancı bir grubun ülkede bulunduğunu bildirdi.

YAGA’nın verimli çalışabilmesi için arazi envanterine ihtiyaç bulunduğunu söyleyen Derviş Besimler, yatırımcılara yol gösterirken ellerinde arazilerle ilgili veri olması gerektiğini söyledi.

ASLANBABA: “EĞER BAŞARILI OLMAZSAM SİYASETTE YER ALMAM”

UBP İskele Milletvekili Ejder Aslanbaba, Başbakanlık bünyesinde oluşturulması gündemde olan Dış Türkler Birimi’ne değinirken, her ülkenin dışişleri bakanlıklarında o ülkenin dıştaki insanlarıyla ilgili birimleri olduğunu kaydetti. Aslanbaba, en büyük nüfusa sahip Çin’de bile dış ülkelerdeki vatandaşları için birimi bulunduğunu söyledi.

Aslanbaba, yurt dışında yaşayan vatandaşların neden tatil için Kıbrıs’a gelmediğinin, yatırım yapmadığının sorgulanması gerektiğini kaydederek, “Bu birimin amacı, tüm bakanlıklarla istişare ederek içteki ve dıştaki sorunlara çare bulmaktır” dedi.

Lobiciliğin önemine işaret eden Ejder Aslanbaba, bu birimin Dışişleri Bakanlığı’nın bir basamağı gibi çalışacağını kaydetti. Aslanbaba, özellikle Kıbrıslı Türklerin çok bulunduğu İngiltere ve Avustralya’da çalışmalar yapmanın önemine dikkat çekti; yatırımcılar için de bunun yararlı olacağını vurguladı.

Ejder Aslanbaba, Dış Türkler Birimi’nin oluşumuyla ilgili çalışmalar hakkında bilgi vererek, destek istedi. 6 ay içinde bu birimin çalışmalarıyla hedeflenenlerin hayata geçeceğini, ekonomide, öğrenci akışında olumlu gelişmeler sağlanacağını kaydeden Aslanbaba, “Eğer başarılı olmazsam siyasette de yer almayacağım” diye konuştu.

Aslanbaba, birim oluşunca, Başbakanlık bütçesine 100 bin lira aktarılacağını ifade etti.

KALYONCU: “ACEMİLER MANGASI”

Daha sonra söz alan CTP Girne Milletvekili Ömer Kalyoncu, Aslanbaba’nın “siyasette etkili olunmuyorsa istifa edilmesi gerektiği” sözünün İrsen Küçük için de geçerli olduğunu söyledi.

Hükümeti “acemiler mangası” diye niteleyen Kalyoncu, ülkede çeteler oluştuğunu; bunu TC Başbakanı ve UBP milletvekillerinin de söylediğini; bunların üzerine hızla yürümek gerektiğini ama UBP’nin böyle şeylerin üzerine gidemeyeceğinin görüldüğünü belirtti.

Çeteler varsa ülkede hak ve adaletten söz edilemeyeceğini ifade eden Kalyoncu, hükümette bakan değiştikçe müdürlerin de değiştirildiğini belirterek bu durumu eleştirdi.

Kalyoncu, ihalesiz işler yapıldığını ve güvensizlik yaratıldığını belirterek, DAK ve DAİ’nin Doğa Okullar Grubu’na devredilmesini örnek gösterdi. “Bakan çocukları devlet kurumlarından ihale alıyor. Bu hükümet maaşları ödeyemediği halde Başbakan ve Maliye Bakanı ekonomi iyiye gidiyor diye demeç verip insanlarla dalga geçiyor” diyen Kalyoncu, meclis komitelerine gelen yasa tasarılarının tamam olmadığını ve defalarca değiştirildiğini söyledi.

“Hangi konuda tutsak bu hükümet elimizde kalıyor” diyen Kalyoncu, vatandaşın da hükümete güvenmediği görüşünü ifade etti.

Kalyoncu’nun konuşmasından sonra toplantıya yemek arası verildi.