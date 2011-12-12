Başbakan'ın Kıbrıs'taki Öngörüsü Gerçek Oldu

Başbakan Erdoğan, aylar önce gerçekleştirdiği KKTC ziyaretinde yaptığı konuşmada, Güney Kıbrıs ekonomisinin de Yunanistan'a benzeyeceğini söylemiş ve uyarmıştı. Başbakan'ın o öngörüsü gerçek oldu...

Kıbrıs Rum Meclisi'nde yer alan partilerden DİKO'nun Başkan Yardımcısı ve Rum MeclisiEkonomi Komitesi Başkanı Nikolas Papadopulos, iflasın eşiğinde olduklarını, Rusya'dan bekledikleri 2 buçuk milyar Eurotutarındaki krediyi erken zamanda almamaları halinde devlet memurlarının ve emeklilerin 13'üncü maaşlarını ödeyecek paralarıolmayacağını söyledi.



Politis gazetesinin ekonomi ekine verdiği söyleşide, "Ek kesintiler olmaması halinde devlet memurlarının işine son verilmesinin kaçınılmaz olabileceğini" de dile getiren Papadopulos, Yunan tahvillerine maruz kalmalarından ise Rum bankalarını sorumlu tuttu.



Ekonominin durumuyla ilgili en büyük sorumluluğun Rum hükümetinde olduğunu kaydeden Papadopulos, bir önceki ekonomi bakanı gibi şimdiki ekonomi bakanının da Rum bankalarınaRum tahvillerini satın almaları konusunda baskı yapmakta olduğunun farkında olduklarını söyledi. Papadopulos devamla, Rum tahvillerinin en azından son aylarda; Yunan tahvillerinin bir yıl önce olduğundan daha da kötü durumda olduklarını kaydetti. Rum devleti iflas ettiğinde, bunun bedelini herkesin ödeyeceğine işaret eden Papadopulos, harcamalarda kısıntıya gidilmesi gerektiğini ifade etti. Güney Kıbrıs'ın, Yunanistan gibi olmasını istemediğini belirten Papadopulos, hoşlarına gitse de gitmese de devletin harcamalarından kısmaları gerektiğini yineledi.



Eski Rum ekonomi bakanının bilinçli olarak meclisi kandırdığını ve kendilerine yanlış bilgiler verdiğini ifade eden Papadopulos, şimdiki Rum ekonomi bakanının, kamu borcunun 2012 yılında eski Rum ekonomi bakanının söylediği gibi yüzde 60 değil; yüzde 67 olacağı konusundakendilerini bilgilendirdiğini kaydetti. Aradaki yüzde 7'lik farkın, 800 milyon Euro gibi büyük bir rakama tekabül ettiğini belirten Papadopulos, diğer bir taraftan ise, sosyal yardımların yüzde 40 oranında arttığını dile getirdi.



Papadopulos devamla, bugün iflasın eşiğinde olmalarının en temel sebeplerinden birinin; sosyal yardımlardaki bu çarpıcı artışlar olduğuna dikkati çekti. Harcamalara balta vurulmadığı takdirde, Güney Kıbrıs'ın AB destek mekanizması "rayları üzerinde bulunacağı" uyarısı yapan Papadopulos, DİKO'nun ülkenin söz konusu mekanizmadan kaçınması için elinden geleni yapacağını sözlerine ekledi.