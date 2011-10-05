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Başbakan'dan limon üreticilerini arife gününe kadar ödeyeceğiz sözü

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, dün gerçekleştirdikleri toplantıda Başbakan İrsen....

Başbakan'dan limon üreticilerini arife gününe kadar ödeyeceğiz sözü

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, dün gerçekleştirdikleri toplantıda Başbakan İrsen....

05 Ekim 2011 Çarşamba 12:26
Başbakan'dan limon üreticilerini arife gününe kadar ödeyeceğiz sözü
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Başbakan'dan limon üreticilerini arife gününe kadar ödeyeceğine dair söz

Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği, dün gerçekleştirdikleri toplantıda Başbakan İrsen Küçük’ün, tüm limon üreticilerinin ürün bedellerinin toplamının arife gününe kadar (5 Kasım) ödeneceği konusunda söz verdiğini belirterek, bu tarihe kadar ürün bedellerinin ödenmemesi halinde yeni eylem türleri gündeme getireceklerini belirtti.

Birlikten yapılan yazılı açıklamada, şunlar kaydedildi: “Yönetim kurulu Başkan, As Başkan ve yönetim kurulu üyelerinin dün Başbakanlıkta yapmış olduğumuz görüşme sonucu tüm limon üreticilerimizin ürün bedellerinin toplamı Kurban Bayramı’nın arife gününe kadar ödeneceği konusunda Sayın Başbakan İrsen Küçük söz vermiştir.

Sayın Başbakan’ın vermiş olduğu tarihte ürün bedellerinin ödenmemesi halinde Kıbrıs Türk Narenciye Üreticiler Birliği’nin yeni eylem türleri gündeme gelecektir.”

Son Güncelleme: 05.10.2011 12:26
Anahtar Kelimeler:
KıbrısBirliğiTÜRKNarenciyeÜreticiler
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