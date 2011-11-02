Başbakan Taner Yıldız'ı Kabul Etti

Başbakan İrsen Küçük, Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız’ı kabul etti.

Başbakanlıkta 11.30’da gerçekleşen kabulde, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, TC Lefkoşa Büyükelçisi Halil İbrahim Akça, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) yetkilileri hazır bulundu.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük kabulde yaptığı konuşmada Anavatan’dan yetkilileri Adada görmenin kendilerine moral ve motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

Toplumlararası görüşmelerin New York’taki ayağının tamamlandığını ve Ocak ayında görüşmelere yeniden devam edileceğini söyleyen Küçük, Kıbrıs Türklerinin görüşme masasında gösterdiği barışçı ve uzlaşmacı yaklaşımın aynısını Rum tarafından da görmek istediklerini söyledi.

Rum tarafının petrol ve gaz konusunu 2003’ten beri gündemde tuttuğunu kaydeden Başbakan, bu konuların Kıbrıs’ta bir çözüme ulaşıldıktan sonra gündeme gelmesinin daha doğru olacağını ifade etti.

Petrol ve gazla ilgili gerekli protokoller ve yetkilendirmelerin KKTC ile TC arasında yapıldığını belirten Küçük, Kıbrıslı Türklerin ada çevresindeki yeraltı kaynaklarındaki haklarını koruması adına TC Başbakanı Erdoğan ve Anavatan Türkiye’nin gösterdiği çabalara da teşekkür etti.

YILDIZ

Türkiye Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız da TPAO Genel Müdürü ve ekibiyle birlikte KKTC’de olduklarını kaydederek, KKTC ve TC arasında TPAO KKTC deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz arama yetkisi verilmesinin son derece doğru ve yerinde bir karar olduğunu söyledi.

Enerji başlığının ülkelerin ortak payda koyabileceği ve siyasi çözümler üretebileceği bir konu olduğunu söyleyen Yıldız, Rum tarafının Akdeniz’de attığı adımların yanlış olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini, ayrıca olası petrol ve gaz kaynaklarının adil şekilde bölüşümünün gerekli olduğunu söyledi.

Daha önce 3. ülkelerde yaptıkları çalışmalardan pozitif sonuç aldıklarını ifade eden Yıldız, burada da yapacakları çalışmaların sondaja doğru gideceğine ve kendilerine ışık tutacağına inandığını söyledi.