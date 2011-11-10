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Başbakan Küçük'ten Tartışmalı Yasa Tasarıları Konusunda Açıklama

Yasaların 1 Ocak 2012'de yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü de bildirdi

Başbakan Küçük'ten Tartışmalı Yasa Tasarıları Konusunda Açıklama

Yasaların 1 Ocak 2012'de yürürlüğe girmesinin öngörüldüğünü de bildirdi

10 Kasım 2011 Perşembe 15:03
Başbakan Küçük'ten Tartışmalı Yasa Tasarıları Konusunda Açıklama
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Başbakan İrsen Küçük, muhalefet partileri ile varılan mutabakat gereği Sosyal Güvenlik, Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar, İhtiyat Sandığı  ile Yabancılar ve Muhaceret yasalarında değişiklik öngören tasarıların

görüşülmesinin 5 Aralık  tarihine ertelenmesiyle, bu süre zarfında muhalefet partilerine konuya ilişkin öneri hazırlayarak komiteye sunma fırsatı sağlandığını vurguladı.

Başbakan Küçük yazılı açıklamasında, “Bu çerçevede, 5 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yeniden görüşülerek sonuçlandırılması konusundaki kararlılığımızı da koruyarak, ilgili yasa tasarıları komiteye havale edilmiştir” ifadesini kullandı.

Küçük açıklamasında şöyle dedi:

“Bilindiği üzere Cumhuriyet Meclisi’nin 2 Kasım 2011 tarihinde gerçekleştirilen Genel Kurul toplantısında Sosyal Güvenlik (Değişiklik), Kıbrıs Türk Sosyal Sigortalar (Değişiklik), İhtiyat Sandığı (Değişiklik), Yabancılar ve Muhaceret (Değişiklik) yasa tasarılarının görüşülmesi, muhalefet partilerinin yasa tasarılarına ilişkin önerilerini hazırlayıp Komiteye sunmalarına imkan tanımak amacıyla ve muhalefet partileri ile varılan mutabakatla 10 Kasım 2011 tarihine ertelenmesine oy birliği ile karar verilmişti. 

Bugün Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu toplantısı öncesinde, bahse konu yasa tasarılarının ertelenmesine yol açan gerekçelerin gerçekleşmemiş olması ve muhalefet partilerinin önerilerini henüz komiteye sunmamaları üzerine Meclis Başkanı’nın başkanlığında parti başkanları yeniden toplanmış ve muhalefet partilerinden gelen benzer erteleme talebi yeniden  değerlendirilmiştir.

Demokratik katılımcılık ilkesinden hareketle ve konuda uzlaşma sağlamanın önemine inanarak ve muhalefet partileri ile varılan mutabakat gereği,  ilgili yasa tasarılarının yürürlüğe giriş tarihinin 1 Ocak 2012 olduğu da göz önünde bulundurularak ve Meclis çalışma programı da gözetilerek, ilgili yasa tasarılarının görüşülmesinin 5 Aralık 2011 tarihine ertelenmesi ve bu süre zarfında muhalefet partilerine konuya ilişkin öneri hazırlama ve komiteye sunma fırsatı tanınması kararlaştırılmıştır.

Bu çerçevede, 5 Aralık 2011 tarihinde gerçekleştirilecek Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda yeniden görüşülerek sonuçlandırılması konusundaki kararlılığımızı da koruyarak, ilgili yasa tasarıları komiteye havale edilmiştir.”

Son Güncelleme: 10.11.2011 15:03
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANYasaMuhalefet
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