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Başbakan Küçük,Hür- İş'i kabul etti

Hür-iş Telekomünikasyon Dairesi’nin sorunlarına çözüm öneren raporu sundu

Başbakan Küçük,Hür- İş'i kabul etti

Hür-iş Telekomünikasyon Dairesi’nin sorunlarına çözüm öneren raporu sundu

14 Ekim 2011 Cuma 12:36
Başbakan Küçük,Hür- İş'i kabul etti
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Hür-İş Federasyonu, Telekomünikasyon Dairesi’nin sorunlarına çözüm öneren ve eski bürokratlardan Taner Derviş’e hazırlattığı raporu Başbakan’a sundu.

Başbakan İrsen Küçük, bugün, Hür - İş Federasyonu ve federasyona bağlı bazı sendikaların yöneticilerini Meclis Şeref Salonu’nda kabul etti.

LATİFOĞLU

HÜR - İŞ Başkanı Yakup Latifoğlu, üyelerinin sorunlarının yanı sıra ülke sorunlarıyla da ilgilendiklerini belirterek, Telekomünikasyon Dairesi’nin sorunlarına ilişkin olarak eski bürokratlardan Taner Derviş’e bir rapor hazırlattıklarını kaydetti.

Latifoğlu, 3 kritik sektörün devlette kalmasından yana olduklarını ifade ederek, bunlardan birinin de haberleşme olduğunu söyledi.

Latifoğlu, bu arada BRTK Yasa Tasarısı’nın da ivedilikle görüşülürken kesintiye uğradığını belirterek, bu konuda takvim istedi. Latifoğlu, din görevlilerinin de sorunları bulunduğunu belirterek, Başbakan’a bilgi verdi.

Latifoğlu, konuşmasından sonra raporu Başbakan’a sundu.

DERVİŞ

Latifoğlu’nun ardından söz alan Taner Derviş ise, Başbakan Küçük’e rapor hakkında ayrıntılı bilgi aktardı. Telekomünikasyonun zarar etmediğini ancak zarar faktörleri bulunduğunu ifade ederek, alınacak önlemler ve düzenlemelerle dairenin yılda 17.5 milyon TL’lik ek gelire kavuşabileceğini savundu.

Derviş, “Telekomünikasyon’un yüksek miktarda borcu olduğunun söylendiğini ancak bu borcun, taksitlerin hükümetler tarafından ödenmemesi ve daire gelirinin cari bütçeye aktarılması sonucu oluştuğunu” ifade etti.

Taner Derviş, lisans devri ile de hem dairenin hem de devletin 400 milyon TL zarara uğradığını savundu.

KÜÇÜK

Başbakan İrsen Küçük ise konuşmasında, Hür - İş’in güzel bir çalışma gerçekleştirdiğini ifade etti.

Raporu değerlendirerek karar üretilmesi için Bakanlar Kurulu’na sunacaklarını beliren Başbakan, “Bu çalışma bize ve gelecekteki yönetimlere ışık tutacak” dedi.

Küçük, geçtiğimiz günlerde imzalanan fiber optik hattı anlaşmasına işaret ederek, KKTC’nin de bundan pay alması gerektiğini söyledi.

Kıb - Tek, Telekomünikasyon Dairesi ve para politikaları konusunda alacakları önlemleri çok yakında kamuoyuna açıklayacaklarını bildiren Küçük, alınacak önlemlerin toplumun bünyesine uyması gerektiğine işaret etti.

Küçük, BRTK Yasa Tasarısı’nın iki hafta sonra komiteden çıkacağını kaydederek, din işleri görevlilerinin sorunlarını ise her an görüşmeye hazır olduklarını vurguladı.

Son Güncelleme: 14.10.2011 12:36
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANIrsen KüçükSektörHür IşTelekomünikasyon
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