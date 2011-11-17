Başbakan Küçük Faiz Mağdurları Komitesi'ni Kabul Etti

Başbakan İrsen Küçük, bugün, Bulut Akacan başkanlığındaki Faiz Mağdurları Komitesi’ni kabul etti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Başbakan Küçük kabulde yaptığı konuşmada, eski Faiz Yasası’nın büyük sıkıntılar yarattığını, ülke insanı için büyük bir sorun teşkil eden bu durumun düzeltilmesi için yoğun çaba gösterildiğini, uzmanların çalıştıklarını kaydederek, yeni Faiz Yasası’nın biran önce çıkarılması için elinden geleni yapacağını söyledi.

Kabulde konuşan Bulut Akacan ise, insanları mağdur eden, ülke ekonomisine zarar veren sınırsız faiz uygulamalarının biran önce düzeltilmesi gerektiğini söyleyerek, komite olarak Meclis’in gündeminde bulunan Faiz Yasası’nın erken bir zamanda geçirilmesini talep ettiklerini kaydetti.

Başbakanlıkta gerçekleştirilen kabule UBP Milletvekili ve Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi Başkanı Mehmet Tancer de katıldı.