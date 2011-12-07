Başbakan Küçük Ankara'ya Gitti

Başbakan İrsen Küçük, Türk- İş Genel Kurulu'na Katılmak Ve Bazı Resmi Temaslarda Bulunmak Amacıyla Ankara'ya Gitti.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, dün gece 20.35'de KKTC'den ayrılacak olan Küçük, Türk-İş'in davetlisi olarak Genel Kurul'a katılacak, ayrıca çeşitli resmi temaslarda bulunacak.



Başbakan Küçük, perşembe akşamı saat 17.55'de KKTC'ye dönecek.



Başbakan İrsen Küçük'a Ankara ziyaretinde eşi Gülin Küçük, Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürü Leman Aslım ile Özel Kalem Müdürü Güven Arıklı eşlik edece