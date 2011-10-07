Başbakan Erdoğan'ın annesi hayatını kaybetti.

Başbakan Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan bu sabah 09:15'te vefat etti. Erdoğan'ın 83 yaşındaki annesi uzun süredir tedavi görüyordu.



Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan 30 Eylül'de karın ağrısı ve yüksek ateş şikayetleriyle hastaneye kaldırılmış, yapılan klinik radyolojik ve laboratuvar tetkikler sonucunda Erdoğan'a akut kolesistit tanısı konmuştu. Bunun üzerine Tenzile Erdoğan'a Prof. Dr. Hasan Taşçı başkanlığındaki ekip tarafından kolesistektomi (safra kesesinin alınması) ameliyatı yapıldı.



Ameliyat sonrası tedavisi yoğun bakımda devam eden Tenzile Erdoğan bugün sabah 09.15'de yaşamını yitirdi. Hastanede bulunduğu süre içerisinde annesini sık sık ziyaret eden ve durumu hakkında bilgi alan Başbakan Erdoğan da acı haberi alır almaz hastaneye gitti. Erdoğan'ın yarın ki Bursa programını da iptal ettiği bildirildi.



HASTANE ÖNÜNDE KALABALIK



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın vefat ettiği hastaneye taziye ziyareti için çok sayıda kişi geliyor. Bakanlar Ömer Çelik, Mehdi Eker, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş, Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, işadamı Ali Ağaoğlu'nun hastaneye geldiği görüldü.



"ANNEM İYİ DUA EDİN" DEMİŞTİ





Başbakan Erdoğan, Güney Afrika ziyaretine çıkmadan önce safra kesesi ameliyatı olan annesini ziyaret etmiş, "Annem iyi ama dua edin. Daha iyi. Daha iyi olmasa yola çıkmazdım. Birkaç güne hastaneden çıkacak. Dua edin” demişti.



CENAZE YARIN



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın 83 yaşındaki annesi Tenzile Erdoğan, yarın Fatih Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



“ANNEM AYAĞININ ALTINI ÖPTÜRMEZ”



Başbakan Tayyip Erdoğan Anneler Günü'nde, annesinin elini öpmüş ve bir demet çiçek sunarak, “Cennet annelerin ayakları altında, babaların ayakları altında değil. Bu bakımdan annelerin ayaklarının altı öpülesidir. Gerçi benim annem ayağının altını bana pek öptürmüyor ama bazen zorluyorum. Böyle de bir durumumuz var” demişti.



ABİSİ 2006'DA VEFAT ETMİŞTİ



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ağabeyi Hasan Erdoğan da İstanbul’da kanser tedavisi görürken 26 Haziran 2006’da vefat etmişti.



KILIÇDAROĞLU'NDAN TAZİYE TELEFONU



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı telefonla arayarak başsağlığı diledi. CHP’den yapılan açıklamada, Kılıçdaroğlu’nun Başbakan Erdoğan’ı arayarak,

annesinin hayatını kaybetmesi nedeniyle duyduğu üzüntüyü dile getirdiği belirtildi.

Kılıçdaroğlu’nun, Tenzile Erdoğan’a Allah’tan rahmet, Başbakan Erdoğan’a da başsağlığı dilediği bildirildi.





HAS Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş



Kurtulmuş Başbakan Erdoğan'a Twitter'dan baş sağlığı diledi. Kurtulmuş; "Başbakan Recep Tayyip Erdoğan muhtereme; Annesi Tenzile Erdoğan vefat haberini az önce öğrendim. Merhume Tenzile Erdoğan'a Allah'tan rahmet dilerim. Başbakan Erdoğan ve Erdoğan ailesine sabırlar dilerim. " dedi.



DSP Genel Başkanı Masum Türker



Türker, Başbakan Erdoğan'a gönderdiği başsağlığı telgrafında üzüntülerini dile getirdi. Türker mesajında, “Annenizin vefatından büyük üzüntü duydum. Size, ailenize, yakınlarınıza başsağlığı ve sabır, merhumeye Allah'tan rahmet diliyorum” dedi.



Eski Milletvekili Onut Öymen



Sayın basbakanin annesine Allahtan rahmet, kendisine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.