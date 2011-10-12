Başbakan Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nin açılış töreninde konuştu.



Başbakan'ın konuşmasından satır başları:



Hükümet olarak göreve geldiğimiz gün Türkiye'de yolunda gitmeyen ne varsa değişmesi gerektiğini söyledik. Bir ülke değişecekse yanlış olanın yerine doğru koyma iradesini koyacağı yerlerden biri eğitimdir. Eğitim alanında adeta birseferberlik başlattık. Eğitime bütçeden ayrılması gereken payı olması gereken seviyeye çıkardık. İktidarımızından önce milli bütçeden ayrılan payda 1. sırada savunma vardı, bunun yerine milli eğitimi getirdik.



Artık üniversitesi olmayan kent yok. İmkansızlık nedeniyle İstanbul'a gelemeyen öğrenci kalmayacak. Bir zamanlar 10 öğrenciden birinin girebildiğini gördük, bugün ise iki mğrenciden birinin girdiğini gördük. Üniversiteyi açıyorsunuz ama akademisyen yok diyorlar, o da olacak o da olacak, üniversite olmadan akademisyen olmuyor.



Bundan sonra hedeflerimizi daha büyük koyacağız. Bu millet tarihinde mucitler ortaya koymuş, bugün de koyar. El yapacak biz seyredeceğiz, bu Türk milletine yakışmaz.



Üniversite hastanelerinde çok ciddi parasal zarar var. Bu işin bilimsel yönünü farklı, işletme yönünü farklı götürmemiz lazım.



Batı, Afrika'yı yıllarca sömürdü. Şimdi de aynı hesabı yapıyorlar.



Biz şu anda ülke olarak tırmanıyoruz. Onun için iyiyiz, onun için güçlüyüz. Amerika para basıyor, Avrupa Merkez Bankası, Avrupa'yı kurtarmak için para basıyor. İspanya'da işsizlik yüzde 20'ye dayandı, Amerika'da yüzde 10'a ulaştı.



193 Birleşmiş Milletler üyesi ülke var, 5'ini bir kenara koy, 188 ülke beşinin ağzına bakıyor. Daimi üyeler 2.nci DünyaSavaşı şartları altında belirlendi. İsrail'e baskı uygula, bak İsrail Filistin sorunu nasıl çözülecek...



Pantalonlarının duble paçasındaki kırıntıları verseler ayağa kalkar Afrika. Oraları görmezler, obezite olacaklar onlar başka bir şey olmaz.



Sorunları millet iradesine dayanarak çözecek b,r demokrasiye sahibiz.