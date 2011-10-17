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Başbakan Erdoğan konuştu

Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin 18. İstişare Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

Başbakan Erdoğan konuştu

Başbakan Erdoğan, AK Parti'nin 18. İstişare Toplantısı'nın kapanış konuşmasını yaptı.

17 Ekim 2011 Pazartesi 15:17
Başbakan Erdoğan konuştu
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Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti 18. İstişare Toplantısı'nın kapanışında hitap etti.

Başbakan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Türkiye'nin bütün meselelerinin düğümlendiği anayasa meselesidir. Anayasa meselesi güçlü Türkiye için en önemli konudur. Milletiminiz beklentisini karşılamanın tam zamanıdır. Milletimiz, Türkiye artık ileri demokrasiye geçmelidir diyor. Temel hak ve özgürlükler konusunda söz hakkı sadece milletin olsun istiyor. Eski statükoyu değiştirmek yetmez perspektifimiz yeni statüko inşa etmek değil. Meclisimiz aldığı hakkı yerine getirecektir.

Eğer demokrasiyi konuşacaksak azınlıkların çoğunluğa tahakkümüne evet diyemeyiz ama azınlığın hukukunu da koruruz. Yeterki milletin mutkluluğundan hissedar olalım. Millet egemenliğinin olmazsa olmaz şartı yeni bir anayasadır. Bu ülkede kimse kiracı değildir herkes ev sahibidir, bu devletin sahibidir. Millet egemenlik hakkını kendi eliyle korusun. Bizler Türkiye'yi hak ettiği aydınlık yarınlara taşımaya büyük sevda ile bağlı bir siyasi hareketiz. Bizim sevincimiz milletin sevincidir.

Türkiye'nin meselesi bizim meselemizdir. AK Parti sadece Türkiye'nin değil dünyanın partisidir. Dünyanın neresinde bir mazlum varsa AK Parti onun yanı başındadır, biz böyle bir partiyiz.

AK Parti, milletimiz tarafından coşkuyla sahiplenilmiştir. AK Parti, her kesimden oy aldı. Milletin beklentilerini taşımak kolay değil. 2002 yılında devraldığımız Türkiye iflas etmiş bir Türkiye'ydi. Adeta tırnaklarımızla kazıya kazıya bugünlere geldik.

Türkiye, bölgesinde lider, dünyada ağırlığı tartışılmaz bir ülke. Bunu dünya görüyor ama Türkiye'de bazı köhne zihniyetler bunu göremiyor.

Zaman zaman böyle muhalefete can feda diyeceğim oluyor ama üzülüyorum. Biri çıkmış siyasetin kirlendiğinden bahsediyor. Yamyamalrı doyuramıyorum diyen kendi belediye başkanını duyar da ses verir. Daha önce kaç defa içi boş dosyaları salladın. Atalay için salladığın dosyayı, Kayseri Belediye Başkanım için de salladın, ne oldu? Ya bu yöntemden vazgeç, ya da kılavuzunu değiştir.

Bakan yardımcılığı pozisyonunun amacı problemleri daha hızlı çözmektir.

Son Güncelleme: 17.10.2011 15:17
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANERDOĞAN18İstişareToplantısıKapanışKonuşmasıYaptı
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