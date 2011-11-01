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Baş Harfinden Al Haberi!

Verdiğiniz ismin ileri yaşlarda bebeğinizin tüm hayatını etkileyebileceğini biliyor muydunuz?

Baş Harfinden Al Haberi!

Verdiğiniz ismin ileri yaşlarda bebeğinizin tüm hayatını etkileyebileceğini biliyor muydunuz?

01 Kasım 2011 Salı 21:06
Baş Harfinden Al Haberi!
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Yeni doğan bebeklere verilen isimler, ileri yaşlarda bebeğin tüm hayatını etkilediğini biliyor muydunuz? Amerika'da yapılan bir araştırmada uzmanlar bebeğe konulan ismin çok ilginç sonuçlar ortaya çıkardığını belirtti.

İngiliz Daily Mail gazetesine göre, ABD'de Wayne Eyalet Üniversitesi'nde görev yapan psikologların yaptığı araştırmada adı A harfi ile başlayan çocuklar daha başarılı oluyor. A harfi 'mükemmellik' anlamına geliyor.

D harfi ile başlayan isimler ise ağırlıklı olarak mutsuz ve başarısız bir hayat sürüyor. Ayrıca ortalama ömürleri normal insanlara oranla 10 yıl daha kısa oluyor.

Araştırmanın diğer bir amacı ise başarı eğrisinin en çok arttığı yıllara sebep olan insanların hangi yıllarda doğduğunun saptanması üzerine olmasıydı.

Yapılan araştırmada yaklaşık 10.000 sporcu, doktor ve hukukçu 1875-1930 yılları arasında doğduğu belirlenmiş.

Son Güncelleme: 01.11.2011 21:06
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