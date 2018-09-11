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Barzani İle Mcgurk Bir Kez Daha Yeni Hükümet Arayışlarını Görüştü

IKBY BAŞBAKANI NEÇİRVAN BARZANİ İLE ABD BAŞKANI TRUMP\'IN DEAŞ İLE MÜCADELE ÖZEL TEMSİLCİSİ BRETT MCGURK, IRAK\'TAKİ SON SİYASİ GELİŞMELER BAŞTA OLMAK ÜZERE KURULACAK YENİ HÜKÜMET ÇALIŞMALARINI ELE ALDI

Barzani İle Mcgurk Bir Kez Daha Yeni Hükümet Arayışlarını Görüştü

IKBY BAŞBAKANI NEÇİRVAN BARZANİ İLE ABD BAŞKANI TRUMP\'IN DEAŞ İLE MÜCADELE ÖZEL TEMSİLCİSİ BRETT MCGURK, IRAK\'TAKİ SON SİYASİ GELİŞMELER BAŞTA OLMAK ÜZERE KURULACAK YENİ HÜKÜMET ÇALIŞMALARINI ELE ALDI

11 Eylül 2018 Salı 18:42
Barzani İle Mcgurk Bir Kez Daha Yeni Hükümet Arayışlarını Görüştü

IKBY BAŞBAKANI NEÇİRVAN BARZANİ İLE ABD BAŞKANI TRUMP\'IN DEAŞ İLE MÜCADELE ÖZEL TEMSİLCİSİ BRETT MCGURK, IRAK\'TAKİ SON SİYASİ GELİŞMELER BAŞTA OLMAK ÜZERE KURULACAK YENİ HÜKÜMET ÇALIŞMALARINI ELE ALDI

ERBİL, 11 Eylül 18 : Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, son zamanlarda Iraklı taraflarla sıkça yoğun mesai sarf eden ABD Başkanı Donald Trump\'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi Brett McGurk ile bir araya geldi.
Barzani\'nin ofisinden yapılan açıklamada, Erbil\'deki başbakanlık kontunda bir araya gelen Barzani ve McGurk, Irak\'taki son siyasi gelişmeler başta olmak üzere kurulacak yeni hükümet çalışmalarını ele aldı.
Irak\'ta çoğunluğu sağlayacak en büyük koalisyonu oluşturma çalışmalarının görüşüldüğü görüşmede, ikilinin yeni hükümet görüşmelerinde bir an önce sonuç alınması ve hükümetin, tüm bileşenlerin çıkarına kurulması temennisinde bulunduğu kaydedildi.
McGurk\'ün, IKBY\'de 30 Eylül’de yapılacak milletvekili seçimlerinin zamanında yapılmasının memnuniyet verici olduğunu belirttiği görüşmede, seçimlerin başarılı bir şekilde geçmesi temennisini dile getirdiği ifade edildi.
IKBY Başbakanı Barzani ile ABD Başkanı Donald Trump\'ın DEAŞ ile Mücadele Özel Temsilcisi McGurk, geçen ay da aynı konuyu ele almak üzere bir araya gelmişti.
McGurk\'ün son zamanlarda Irak\'ta yeni hükümet kurma arayışları kapsamında ülkenin farklı kesimleriyle sıkça bir araya gelmesi dikkati çekiyor.
Ülkede yapılan son genel seçimlerde hiçbir parti 329 sandalyeli mecliste tek başına çoğunluk elde edemedi.
(AA/ÖZ/ŞEB)
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