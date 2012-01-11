Barzani’den 'Uludere’ye 40 bin dolar

Şırnak Valiliği, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Uludere ilçesi sınırında düzenlenen hava operasyonunda ölenlerin ailelerine 40 bin dolar para yardımı gönderdiğini açıkladı.

Yardım, Gülyazı köyüne Barzani'nin başkanı olduğu Kürdistan Demokrat Parti (KDP) temsilcisi Serbest Sindori tarafından getirildi.

Ailelere başsağlığında bulunan KDP heyeti, 40 bin doları yetkililere teslim etti.

Valiliğin açıklamasına göre; yardım, bölgenin örf ve adetleri gereği taziye zıyaretlerinde masrafları karşılamak için kullanılacak.