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Barzani ve Hamaney PKK'yı görüştü

İran’ı ziyaret eden Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Ayetullah Hameney ile PKK...

Barzani ve Hamaney PKK'yı görüştü

İran’ı ziyaret eden Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Ayetullah Hameney ile PKK...

31 Ekim 2011 Pazartesi 12:37
Barzani ve Hamaney PKK'yı görüştü
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İran’ı ziyaret eden Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Ayetullah Hameney ile PKK ve uzantısı PJAK'a karşı atılacak adımları görüştü. Ziyaret sonucunda, İran ile Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi, sınır güvenliği konusunda birlikte hareket etme kararı aldı.

Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani, Türkiye'den önce İran'a giderek, sınır güvenliği ve PKK terör örgütüne karşı verilecek mücadele konusunda temaslarda bulundu. İranlı üst düzey yetkililerle görüşen Barzani, ABD askerlerinin bu yılın sonuna kadar Irak'tan ayrılacağının bildirildiğini ve askerlerin bir bölümünün eğitim amaçlı Irak'ta kalıp kalmayacağı konusunun henüz netlik kazanmadığını açıkladı.

'YARDIMI UNUTMAYIZ' Barzani, Saddam döneminde ülkelerini terk etmek zorunda kalan binlerce Kürt'e kapılarını açan İran yönetiminin yaptığı bu yardımı unutmayacaklarını belirterek, PKK'nın ve uzantısı PJAK'ın İran sınırında yol açtığı huzursuzlukları gidermek için birlikte çalışacaklarını söyledi.

Görüşmede, Hamaney'in de terörle mücadele konusunda K. Irak'la ortak ve yakın işbirliği yapmak zorunda olduklarını dile getirdiği ve terörist grupların Irak topraklarını kullanarak komşu ülkelere saldırdığını belirttiği ve sınır güvenliği konusunda ortak adımlar atılması gerektiğini vurguladığı bildirildi.

TÜRKİYE'YE DE GELECEK Barzani İran ziyaretinin ardından Türkiye'ye gelerek Dışileri Bakanı ve üstdüzey yetkililerle bölgesel konularda çeşitli tamslarda bulunacak.

Son Güncelleme: 31.10.2011 12:37
Anahtar Kelimeler:
PKKPjakKuzeyIrakBarzaniHamaney
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