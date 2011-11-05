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Barzani: PKK Kandil’den çıkarılamaz

K.Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, askeri operasyonlara karşı olduğunu vurgulayarak....

Barzani: PKK Kandil’den çıkarılamaz

K.Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, askeri operasyonlara karşı olduğunu vurgulayarak....

05 Kasım 2011 Cumartesi 09:13
Barzani: PKK Kandil’den çıkarılamaz
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K.Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, askeri operasyonlara karşı olduğunu vurgulayarak, “Ne kadar güçlü olursanız olun PKK, Kandil’den çıkartılamaz” dedi.

Türkiye’de temaslarda bulunan Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi lideri Mesud Barzani, askeri operayonlara karşı olduğunu söyledi. Barzani, “Ne kadar güçlü olursanız Kandil yok edilemez” diye konuştu.

Mesud Barzani’yle görüşen gazeteci Mehmet Ali Birand, Barzani’nin açıklamalarını yazdı.

Barzani şunları söyledi: “Benim için en önemli unsur Kürt-Türk dostluğunun zedelenmemesidir. Artık yeni bir dönem başlamıştır ve bu dostluk bozulmamalıdır. Oysa PKK, asker ve polis öldürerek bu dostluğu zedeliyor. Bu sorun silahla çözülemez. Ne Türkiye ne de PKK silahla bir yere varır. Ben de buraya askeri operasyonların bırakılmasını istemeye geldim. Biz herhangi bir askeri operasyona katılmayız.

Ne kadar güçlü, ne kadar donanımlı olursanız olun bu yine de imkansız. Karşınızda düzenli bir ordu yok. Hele o dağlarda gerillayı çekip çıkartamazsınız. Ben de oralarda çarpıştım. Irak yönetimi bize gaz bombası attı, tam 5 bölük asker yığdı. Uçakla bomba yağdırdı, yine de bizi yok edemedi.”

Son Güncelleme: 05.11.2011 09:13
Anahtar Kelimeler:
PKKTERÖROperasyonIrakAskerBarzaniKandilli
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