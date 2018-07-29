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Barzani'den Siyasi Partilere Birlik Çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ortak çıkarlar ve anayasal hakların güvence altına alınması için IKBY'deki siyasi partilerin Bağdat'ta birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Barzani'den Siyasi Partilere Birlik Çağrısı

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ortak çıkarlar ve anayasal hakların güvence altına alınması için IKBY'deki siyasi partilerin Bağdat'ta birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

29 Temmuz 2018 Pazar 12:08
Barzani'den Siyasi Partilere Birlik Çağrısı


 Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, ortak çıkarlar ve anayasal hakların güvence altına alınması için IKBY'deki siyasi partilerin Bağdat'ta birlik içinde hareket etmesi gerektiğini belirtti.

Barzani, Süleymaniye'nin Bazyan kasabasındaki bir elektrik santralinin açılışında yaptığı konuşmada, yeni koalisyon hükümetinin kurulma çalışmalarına, IKBY'deki siyasi partilerin birlikte katılması çağrısı yaptı.

Bağdat'ta kurulacak yeni hükümete birlikte katılmanın önemine değinen Barzani, şunları söyledi:

"Siyasi taraflar arasında sorunların olması normal ancak ortak çıkarlarımız ile IKBY'nin anayasal haklarını elde etmek için Bağdat'ta birlik olmalıyız. Hepimiz bu amaç doğrultusunda çalışmalıyız."

Başbakan Barzani, "Buradan bir kez daha tarafların siyasi sorunları bir kenara bırakıp, ortak çıkarlarımız için bir ekip olarak tek programla Bağdat'a gitmelerini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

IKBY'nin zor günleri geride bırakmak üzere olduğunu söyleyen Barzani, hükümetin kendi imkanları çerçevesinde tüm alanlardaki projeleri gerçekleştirmek için gerekli adımları atacağını, durdurulan projelerin de uygulanacağını dile getirdi.

Irak genelinde son günlerde yaşanan elektrik sıkıntısının IKBY'de de hissedildiğini kaydeden Barzani, sözlerini şöyle tamamladı:

"(IKBY'deki) Elektrik sektörünün iyileştirilmesi için akıllı elektrik saat sistemini hayata geçireceğiz. Bu sistem elektrik israfını kontrol edecek ve bu konuda büyük rol oynayacak. Bu aynı zamanda vatandaşlara elektrik verilme süresini de artıracak."

 

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Son Güncelleme: 29.07.2018 15:18
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