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Barzani'den flaş çağrı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak’ta yapılacak milletvekili seçimlerinden sonra Bağdat ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi.

Barzani'den flaş çağrı!

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak’ta yapılacak milletvekili seçimlerinden sonra Bağdat ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi.

10 Mayıs 2018 Perşembe 22:17
Barzani'den flaş çağrı!

Barzani'den flaş çağrı: Hazırız

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Neçirvan Barzani, Irak’ta yapılacak milletvekili seçimlerinden sonra Bağdat ile yeni bir sayfa açmaya hazır olduklarını söyledi.

IKBY’nin başkenti Erbil’de düzenlenen seçim kampanyasında konuşan Başbakan Neçirvan Barzani, seçimlerin IKBY için büyük bir önem taşıdığını belirterek, “Iraklı tarafların anayasayı uygulamaması nedeniyle bugün bu sorunlar yaşanıyor” dedi.

Bağdat’ı anayasayı ihlal etmekle suçlayan Barzani, “Seçimlerden sonra Bağdat ile yeni bir sayfa açmaya ve anayasanın bütün yükümlülüklerini yerine getirmeye hazırız” diye konuştu.

IKBY’de 4 yıldan fazladır yaşanan ekonomik kriz konusuna değinen Barzani, “Daha iyi bir ekonomiye doğru adımlar atıyoruz ve memur maaşlarına yapılan kesintiye son vereceğiz” dedi.

Barzani konuşmasında ayrıca, Kürt taraflarını seçimlerden sonra Bağdat’ta ortak tutum sergilemeye çağırdı. 

Anahtar Kelimeler:
IrakBarzaniFlasÇağrı
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