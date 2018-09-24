banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
99546
ALTIN
238.067
DOLAR
6.1524
STERLİN
8.0758
EURO
7.2469
Akü faresi yakalandı
AKÜ FARESİ YAKALANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
Demir hırsızları tutuksuz yargılanacak
DEMİR HIRSIZLARI TUTUKSUZ YARGILANACAK
Beyler tutuksuz yargılanacak
BEYLER TUTUKSUZ YARGILANACAK
banner282
Flaş Haber
Akü faresi yakalandı
Kapat

Bartholomeos, Ukrayna Kilisesi'nin Bağımsızlık Statüsü Alacağını Savundu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını iddia etti.

Bartholomeos, Ukrayna Kilisesi'nin Bağımsızlık Statüsü Alacağını Savundu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını iddia etti.

24 Eylül 2018 Pazartesi 10:56
Bartholomeos, Ukrayna Kilisesi'nin Bağımsızlık Statüsü Alacağını Savundu

Fener Rum Patriği Bartholomeos, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığını kısa bir süre sonra alacağını iddia etti.


Bartholomeos, İstanbul’da düzenlenen ve sosyal medya hesabında paylaşılan pazar ayini sonrasında yaptığı konuşmada, Ukrayna kilisesinin bağımsızlığına ilişkin açıklamalarda bulundu.


Çekya ve Slovakya kiliselerinin 1998’de bağımsızlığının verildiğini hatırlatan Bartholomeos, bu kiliselerin halen patrikhanenin koruması ve sevgisi altında olduğunu belirtti. 


Bartholomeos, “Şimdi sırada, kısa süre sonra mevcut muhalefete rağmen Ukrayna kilisesinin hakkı olan bağımsızlık statüsünü alacağını umuyorum.” ifadesini kullandı.


Ukrayna kilisesinin bağımsızlık statüsünü almasının hakkı olduğunu öne süren Bartholomeos, bu statüyü 16. yüzyılda Rusya ile başlayıp son olarak Çekya ve Slovokya’ya verdikleri gibi yeni kiliselere sağladıklarını ifade etti.


Fener Rum Patrikhanesi’nin tehditlerden korkmadığını söyleyen Bartholomeos, Patrikhanenin, kutsal kurallara göre görevini yerine getirdiğini kaydetti.


Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesinin Rus Ortodoks Kilisesinden bağımsızlık talebi nedeniyle son dönemde Ortodoks kiliseleri arasındaki ilişkiler gerilmişti. Bu yıl içerisinde Ukrayna'daki Kiev Patrikhanesi bağımsızlık talebini İstanbul'daki Fener Rum Patrikhanesine iletmişti.


Kiev'in bağımsızlık talebini ele alıp karar vermede Ortodoks ilahiyatına göre yetkisi bulunan Fener Rum Patrikhanesi, Kiev'den gelen başvurunun ardından harekete geçerek bağımsızlık statüsünü hazırlamak üzere iki temsilcisini Kiev'e göndermişti.


Moskova Patrikhanesi ise Kiev kilisesinin bağımsızlık talebinde Fener Rum Patrikhanesinin aldığı tavır nedeniyle sert tepki göstermişti. İstanbul'daki kilise ile ilişkileri kesebileceği açıklaması yapan Moskova Patrikhanesi,  Rus Ortodoks Kiliselerinde yapılacak ayinlerde Fener Rum Patrikliğinin anılmaması kararı almıştı.


ALMAN BASINI: SON BİN YILIN EN BÜYÜK BÖLÜNMESİ OLABİLİR


Almanya'da yayınlanan Süddeucsche Zeitung gazetesinde ise, Bartholomeos'un bu açıklamalarının Ortodoks kilisesinde çok büyük bir bölünmeye yol açabileceği değerlendirmesinde bulunuldu.


Gazetedeki makaleye göre, Ukrayna'ya bağımsızlık verme girişimi tüm Ortodoks dünyası için tarihi bir şok oldu. Bartholomeos'un açıklamaları Rus Ortodoks Kilisesi'nin Fener Rum Patrikhanesi ile olan ilişkilerini koparmasına yol açabilir. Gerçekleşmesi halinde bu Roma ve Bizans'ın yaklaşık bin yıl önce yollarını ayırmasından sonra Ortodoks kilisesindeki en büyük bölünme yaşanabilir.
 


Son Güncelleme: 24.09.2018 14:03
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
“italyan Moda Devi Versace Satılıyor” İddiası
“italyan Moda Devi Versace Satılıyor” İddiası
Alternatif Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu
Alternatif Nobel Ödülleri Sahiplerini Buldu
En Zararlı Uyku Pozisyonunu ‘Yüz Üstü Yatmak’
En Zararlı Uyku Pozisyonunu ‘Yüz Üstü Yatmak’
Iraklı Kürtler Cumhurbaşkanlığında Bu Sefer Anlaşamadı
Iraklı Kürtler Cumhurbaşkanlığında Bu Sefer Anlaşamadı
Avrupa Başkentleri Isınıyor
Avrupa Başkentleri Isınıyor
İran'da 20 Milyon Yıllık Fildişi Fosili Bulundu
İran'da 20 Milyon Yıllık Fildişi Fosili Bulundu
Kremlin’den “suriye’ye S-300” Açıklaması
Kremlin’den “suriye’ye S-300” Açıklaması
İsviçre'deki Gıda Referandumundan 'Hayır' Çıktı
İsviçre'deki Gıda Referandumundan 'Hayır' Çıktı
Okyanusta Sürüklenen Endonezyalı Balıkçı 49 Gün Sonra Kurtarıldı
Okyanusta Sürüklenen Endonezyalı Balıkçı 49 Gün Sonra Kurtarıldı
İngiltere İşçi Partisi: Brexit İçin 2. Referandum Dahil 'Tüm Seçenekler Masada'
İngiltere İşçi Partisi: Brexit İçin 2. Referandum Dahil 'Tüm Seçenekler Masada'

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim