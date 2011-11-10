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Barolar Birliği Faizlere Sınır Getirilmesini İstedi

Barolar Birliği ve Baro Konseyi, faizlere yasal bir sınır getirilmesinin ve reformun gerekli olduğunu belirtti

Barolar Birliği Faizlere Sınır Getirilmesini İstedi

Barolar Birliği ve Baro Konseyi, faizlere yasal bir sınır getirilmesinin ve reformun gerekli olduğunu belirtti

10 Kasım 2011 Perşembe 12:30
Barolar Birliği Faizlere Sınır Getirilmesini İstedi
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Barolar Birliği ve Baro Konseyi, faizlere yasal bir sınır getirilmesinin ve reformun gerekli olduğunu belirtti.

Barolar Birliği ve Baro Konseyi Başkanı Hasan Sözmener ile Genel Sekreter Feyzi Hansel imzasıyla yayımlanan açıklamada, üç yıl önce faizlerde sınırlamanın elzem ve faiz serbestisinin her türlü felaketten

daha büyük olduğu görüşüyle bir yasa çalışması yapıldığı ve tüm ilgililere gönderildiği kaydedildi.

“Hiçbir siyasi rejim, halkının bu şekilde soyulup soğana çevrilmesine izin vermemektedir” denilen açıklamada, faiz sınırlamasına karşı çıkanların savunmalarına ve bunlarla ilgili Baro Konseyi’nin karşı

görüşlerine yer verildi.

Yargı sürecinin uzun olmasının yarattığı sorunların faizlerin sınırlandırılmasına engel teşkil edemeyeceği belirtilerek, yargıda reform gerekliliğinin de vurgulandığı açıklamada, “KKTC’de faizle kredi

alanların durumunu açıkladığı için” bir de Nasrettin Hoca fıkrasına yer verilerek, kredi borçlularının ödediği paralara ve ipotekli malların satılmış olmasına rağmen borçların onlarca kat fazlasıyla durduğu

belirtildi.

Son Güncelleme: 10.11.2011 12:30
Anahtar Kelimeler:
ReformYasaFaizBarolar Birliği
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