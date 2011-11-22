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Barışı Hayal Et 2011 Uluslararası Barış Konferansı

Konferansın ikincisi yarın akşam saat 19.00'da Gönyeli Belediyesi Salonu'nda yer alacak

Barışı Hayal Et 2011 Uluslararası Barış Konferansı

Konferansın ikincisi yarın akşam saat 19.00'da Gönyeli Belediyesi Salonu'nda yer alacak

22 Kasım 2011 Salı 17:08
Barışı Hayal Et 2011 Uluslararası Barış Konferansı
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Cumhuriyetçi Türk Partisi bünyesinde kurulan Barış Çalışmaları Merkezi’nin “Barışı Hayal Et” başlığı altında düzenlediği beş ayrı konferansın ikincisi yarın akşam saat 19.00’da Gönyeli Belediyesi Salonu’nda yer alacak.

CTP Basın Bürosu’nun açıklamasına göre, Okan Dağlı’nın yöneteceği “Bölünmemiş Kıbrıs’ta Top Oynamak” temalı oturumun konuşmacıları, 1951-57 yılları arasında AEL takımına en parlak günlerini yaşatan ve hala camianın “yaşayan efsanesi” olarak anılan, daha sonra Doğan Türk Birliğinde top koşturan ve 1958-59 ile 1960-61 yıllarında gol kralı olan Sevim Ebeoğlu ile yine 1960’lı yılların yıldız futbolcularından Zihni Kalmaz olacak.

Gecede ayrıca “Futbolcu Zihni Kalmaz Belgeseli” de gösterilecek.

Dün akşam Panicos Hrisantu’nun fotoğraf sergisiyle başlayan konferanslar dizisinde bu akşam saat 19.00’da Gazimağusa Belediyesi’nde yer alacak “Yüzleşme… Yunanistan, Türkiye, Kıbrıs” konulu konferans, Umut Bozkurt’un oturum başkanlığında “Rena Choplarou, Nazım Beratlı, Orhan Miroğlu ve Cengiz Aktar”ın katılımıyla yapılacak

Son Güncelleme: 22.11.2011 17:08
Anahtar Kelimeler:
CtpBarış KonferansıGönyeli Belediyesi
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