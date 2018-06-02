Barda Maç İzledikten Sonra Sızan Genç Kız, 4 Kişinin Tecavüzüne Uğrayıp Öldürüldü
Tayland'da Şampiyonlar Ligi finalini izlemek için bara giden kadın, 4 erkeğin toplu tecavüzüne uğradıktan sonra vahşice öldürülürken bardan çıkış anları güvenlik kameralarına takıldı
21 yaşındaki Nong Gift, arkadaşlarıyla birlikte Tayland'ın Chanthaburi bölgesindeki bir barda, Şampiyonlar Ligi final maçını izledi.
BARDA SIZDI
Arkadaşları barı terk edince genç kadın bir başka grupla birlikte eğlenmeye başladı. Gruptaki dört erkek, sızan Nong Gift'i bir kadın arkadaşlarının yardımıyla bardan dışarı çıkardı.
ALIP GÖTÜREN GRUP TECAVÜZ ETTİ
Yerel basındaki haberlere göre; daha sonra bu erkeklerin toplu tecavüzüne uğrayan kadın, dövülerek öldürüldü.
KADINI GÖTÜRDÜKLERİ ANLAR GÜVENLİK KAMERALARINDA
Maktulün akrabaları, zanlıların Nong Gift'e uyuşturucu vererek bayılttığını öne sürdü.