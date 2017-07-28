Barcelona'da Tren Kazası: 48 Yaralı

ŞEHİR MERKEZİNDEKİ FRANCA İSTASYONU'NDA PERONA GİRERKEN FREN YAPAMAYAN TREN KONTROLDEN ÇIKARAK BARİYERLERE ÇARPTI
İspanya'nın Barcelona kentinde meydana gelen tren kazasında en az 48 kişinin yaralandığı bildirildi.
BBC'de yer alan habere göre, Katalan Acil Durum Hizmetleri, şehir merkezindeki Franca İstasyonu'nda sabah saatlerinde perona girerken fren yapamayan trenin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığını belirtti.
Kazada en az 48 kişi yaralanırken, yaralılardan durumu ciddi olan 18'i hastaneye kaldırıldı.
Yetkililer can kaybı olmadığını duyurdu.
Acil durum ekiplerinin, aralarında makinistin de bulunduğu yaralılara müdahalesi sürüyor.