Barcelona'da Tren Kazası: 48 Yaralı

BBC'de yer alan habere göre, Katalan Acil Durum Hizmetleri, şehir merkezindeki Franca İstasyonu'nda sabah saatlerinde perona girerken fren yapamayan trenin kontrolden çıkarak bariyerlere çarptığını belirtti. Kazada en az 48 kişi yaralanırken, yaralılardan durumu ciddi olan 18'i hastaneye kaldırıldı.

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