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20 Temmuz 2017 Perşembe 16:47

Barbara Weldens Şarkı Söylerken Öldü!

Barbara Weldens Şarkı Söylerken Öldü!
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Barbara Weldens Şarkı Söylerken Öldü!
Fransız şarkıcı Barbara Weldens, sahnede düşüp hayatını kaybetti.

Sirklerde büyüdükten sonra şarkıcılığa başlayan Barbara Weldens, Fransa'nın Lot bölgesindeki Goudron köyünde yer alan kiliside şarkı seslendiriyordu. 35 yaşındaki Weldens, bu sırada hayata veda etti.

Fransız şarkıcının kesin ölüm nedeni henüz bilinmiyor. Ünlü ismin kalp krizi veya elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirmiş olabileceği konuşuluyor.

Weldens, bir piyanist ve akustik gitar eşliğinde şarkılarını seslendirdiği bir turnede bulunuyordu.


 
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