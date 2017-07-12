BANYODA CEP TELEFONU ÖLÜM GETİRDİ

ABD'nin Teksas eyaletinde bir çocuk, banyoda bulunduğu sırada cep telefonu kullanırken yaşamını yitirdi.Telefonun şarj sırasında yanlışlıkla küvete düşmesi sonucu elektrik akımına kapılan kız çocuğu, olay yerinde yaşamını yitirdi.14 yaşındaki çocuğun elinde yanık izi ve telefon bulunduğu bildirild

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