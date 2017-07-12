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12 Temmuz 2017 Çarşamba 09:45

BANYODA CEP TELEFONU ÖLÜM GETİRDİ

BANYODA CEP TELEFONU ÖLÜM GETİRDİ
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ABD'de banyoda telefon kullanan bir çocuk, elektrik çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

ABD'nin Teksas eyaletinde bir çocuk, banyoda bulunduğu sırada cep telefonu kullanırken yaşamını yitirdi.Telefonun şarj sırasında yanlışlıkla küvete düşmesi sonucu elektrik akımına kapılan kız çocuğu, olay yerinde yaşamını yitirdi.14 yaşındaki çocuğun elinde yanık izi ve telefon bulunduğu bildirild  
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BANYODA CEP TELEFONU ÖLÜM GETİRDİ
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