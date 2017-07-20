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20 Temmuz 2017 Perşembe 16:37

Banyo Fotoğraflarını Paylaşıp Duşa Davet Etti

Banyo Fotoğraflarını Paylaşıp Duşa Davet Etti
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Banyo Fotoğraflarını Paylaşıp Duşa Davet Etti
Amerikalı ünlü oyuncu Maitland Ward, banyoda çekindiği fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşıp, hayranlarını birlikte duş almaya davet etti.

Amerika'da yayınlanan Boy Meets World dizisinin ünlü oyuncusu 40 yaşındaki Maitland Ward, sosyal medya hesabından duşta tamamen çıplak olarak çektiği fotoğrafını paylaşıp hayaranlarını kendisi ile beraber duş yapmaya davet etti.



"KENDİMİ VÜCUDUMU GÖSTEREREK İFADE ETMEYİ SEVİYORUM"

Oyuncu paylaştığı fotoğraflara şu notu ekledi: Snapchat hesabımdan paylaştığım fotoğraflar silindi. Fotğraflarımı kimlerin şikayet ettiğini çok merak ediyorum. Biliyorum bazıları benim gibi bir fiziğe sahip olmadıkları için beni kıskanıyorlar. Özgür olmayı ve kendimi vücudumu göstererek ifade etmeyi seviyorum.



"BEN BUNU SADECE EĞLENMEK İÇİN YAPIYORUM"

Duşta çektiğim fotoğraflar ile hayranlarımı duşa davet ediyorum. Ben bunu sadece eğlenmek için yapıyorum. Her zaman formda kalmanın zor olduğunu belirten oyuncu, kendisine iltifat eden takipçilerine teşekkür etti.


 
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