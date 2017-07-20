Banyo Fotoğraflarını Paylaşıp Duşa Davet Etti



Amerika'da yayınlanan Boy Meets World dizisinin ünlü oyuncusu 40 yaşındaki Maitland Ward, sosyal medya hesabından duşta tamamen çıplak olarak çektiği fotoğrafını paylaşıp hayaranlarını kendisi ile beraber duş yapmaya davet etti.Oyuncu paylaştığı fotoğraflara şu notu ekledi: Snapchat hesabımdan paylaştığım fotoğraflar silindi. Fotğraflarımı kimlerin şikayet ettiğini çok merak ediyorum. Biliyorum bazıları benim gibi bir fiziğe sahip olmadıkları için beni kıskanıyorlar. Özgür olmayı ve kendimi vücudumu göstererek ifade etmeyi seviyorum.Duşta çektiğim fotoğraflar ile hayranlarımı duşa davet ediyorum. Ben bunu sadece eğlenmek için yapıyorum. Her zaman formda kalmanın zor olduğunu belirten oyuncu, kendisine iltifat eden takipçilerine teşekkür etti.