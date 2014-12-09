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Bangladeş'te Petrol Tankeri Battı

Bangladeş'in Sunderbans doğal koruma alanındaki nehirde bir petrol tankeri battı.

Bangladeş'te Petrol Tankeri Battı

Bangladeş'in Sunderbans doğal koruma alanındaki nehirde bir petrol tankeri battı.

09 Aralık 2014 Salı 11:38
Bangladeş'te Petrol Tankeri Battı
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TANKERİN TAŞIDIĞI 350 BİN LİTRE PETROL NEHRE SIZMAYA BAŞLADI

 Bangladeş'in Sunderbans doğal koruma alanındaki nehirde bir petrol tankeri battı.

İnternet medyasında çıkan haberlerde, en az 350 bin litre petrol taşıyan tankerin bu sabah bir yük gemisinin çarpmasının ardından battığı, petrolün nehre sızmaya başladığı bildirildi.

Yedi kişilik mürettebatın yüzerek karaya çıktığı, geminin kaptanın ise kayıp olduğu belirtildi.

Bangladeş'in batısındaki Sunderbans doğal koruma alanında dünyanın en büyük mangrov ağacı ormanı bulunuyor. Hindistan sınırındaki bölge nesli tükenmekte olan Bengal kaplanlarına da ev sahipliği yapıyor.


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