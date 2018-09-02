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Bangladeş\'te Otobüs Kazası

5 KİŞİ ÖLDÜ, 40 YARALI VAR

Bangladeş\'te Otobüs Kazası

5 KİŞİ ÖLDÜ, 40 YARALI VAR

02 Eylül 2018 Pazar 10:34
Bangladeş\'te Otobüs Kazası
5 KİŞİ ÖLDÜ, 40 YARALI VAR
Ankara, 2 Eylül 18 : Bangladeş\'te iki otobüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 5 kişi öldü, 40 kişi yaralandı.
"Dhaka Tribune"ün haberine göre, Kotwali karakolundan Moktarul İslam yaptığı açıklamada, Rangpur şehrinde iki otobüsün çarpıştığı kazada 2 kişinin olay yerinde, 3 kişinin ise kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti.
Kazada ölenler arasında bir çocuğun da bulunduğunu ifade eden İslam, yaralanan 40 kişiden 30\'unun Rangpur Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldığını söyledi.
İslam, iki otobüsün şoför ve muavinlerinin olay yerinden kaçtığı bilgisini paylaştı.
(AA/RÇ/GÜL) 

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