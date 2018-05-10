Bangladeş\'te Düşen Yıldırımlar Nedeniyle 25 Kişi Öldü

ANKARA, 10 Mayıs 18 : Bangladeş\'te yıldırım düşmesi sonucu son iki günde en az 25 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel medyadaki haberlere göre, yetkililer, ülkenin 12 bölgesinde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı yıldırımların, ülke genelinde son 48 saatte en az 25 can kaybına neden olduğunu ifade etti.

Ölenlerin çoğunun çiftçi olduğunu söyleyen yetkililer, bu ayın başından itibaren en az 112 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.

Ülkede her yıl yüzlerce kişi yıldırım düşmesi nedeniyle hayatını kaybediyor.

(AA/ÖZ/ŞEB)