Bangladeş'teki Uyuşturucu Operasyonlarında Ölü Sayısı 100'ü Geçti...

Bangladeş'te uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde ay başından bu yana düzenlenen operasyonlarda çıkan çatışmalarda ölenlerin sayısı 100'ü geçti.

Yerel basına göre, Bangladeşli yetkililer, operasyonlar başladığından bu yana 102 uyuşturucu kaçakçısının öldürüldüğünü, 12 bin kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Gözaltına alındıktan sonra özel mahkemelerde yargılanan uyuşturucu kaçakçılarının büyük bölümüne 7 gün ila 6 ay hapis cezası verildi.



Bangladeş İçişleri Bakanı Esedüzzaman Han, "savaşın, uyuşturucu ticareti tamamen kontrol altına alınana kadar süreceğini" belirterek, operasyonlarda ölenlerin "şüphesiz" uyuşturucu kaçakçıları olduğunu söyledi.İnsan hakları örgütleri, operasyonlardaki ölümleri yargısız infaz olarak nitelendiriyor. Ana muhalefetteki Bangladeş Milliyetçi Partisi de uyuşturucu ticaretinin kontrol altına alınması adına birçok üst düzey yetkilinin ve aktivistin güvenlik güçlerinin hedefinde olduğunu savunuyor.Bangladeşli yetkililer ise iddiaları yalanlayarak uyuşturucuyla mücadelede sıfır tolerans politikası izlediklerini bildirmişti.