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Bangladeş'te Öğrenci Protestoları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi!

Bangladeş'in başkenti Dakka'da iki öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle sokaklara dökülen binlerce öğrencinin protestosu nedeniyle ülkedeki tüm eğitim kurumları kapatıldı.

Bangladeş'te Öğrenci Protestoları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi!

Bangladeş'in başkenti Dakka'da iki öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle sokaklara dökülen binlerce öğrencinin protestosu nedeniyle ülkedeki tüm eğitim kurumları kapatıldı.

02 Ağustos 2018 Perşembe 09:57
Bangladeş'te Öğrenci Protestoları Nedeniyle Eğitime Ara Verildi!

 Bangladeş'in başkenti Dakka'da iki öğrencinin ölümüyle sonuçlanan trafik kazası nedeniyle sokaklara dökülen binlerce öğrencinin protestosu nedeniyle ülkedeki tüm eğitim kurumları kapatıldı.
"Dhaka Tribune"ün haberine göre, bir otobüsün iki öğrenciyi ezerek öldürmesinin ardından düzenlenen ve beşinci gününe giren gösterilerden dolayı Eğitim Bakanlığı, ülke genelindeki tüm eğitim kurumlarının bugün kapalı olacağını duyurdu.
Eğitim Bakanı Sohrab Hossain, öğrencilerin güvenliği için önlemler aldıklarını ve tüm eğitim kurumlarının faaliyetlerine bir gün  ara verildiğini açıkladı.
Öğrencileri sokağa döken olayın ardından kazaya sebep olan otobüs şoförünün gözaltına alınmasını ve yol güvenliğinin artırılmasını talep eden gençler, Dakka'da yolları kapatmıştı. Protestolarda bazı yerlerde toplu taşıma görevlileriyle öğrenciler arasında çatışmalar çıkmış, otobüslere yönelik saldırılarda biri öğrenci 4 kişi gözaltına alınmıştı. 
İçişleri Bakanı Esaduzzaman Han, öğrencilere gösterilere son vermeleri çağrısında bulunarak, taleplerinin yerine getirileceği ve suçluların cezalandırılacağı sözünü vermişti. 
Dakka'nın Kurmitola bölgesinde hafta sonunda yaşanan olayda, bir otobüs, okul çıkışı eve dönmek için durakta bekleyen bir grup öğrencinin arasına dalmıştı. Kazada 2 öğrenci olay yerinde yaşamını kaybetmiş, 7 öğrenci yaralanmıştı.
 

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Son Güncelleme: 02.08.2018 13:30
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