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Bangladeş'te muson yağmurlarında 3 Arakanlı Müslüman öldü

Bangladeş'in Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox's Bazar kentini etkisi altına alan muson yağmurlarında 3 Arakanlı Müslümanın öldüğü bildirildi. 

Bangladeş'te muson yağmurlarında 3 Arakanlı Müslüman öldü

Bangladeş'in Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox's Bazar kentini etkisi altına alan muson yağmurlarında 3 Arakanlı Müslümanın öldüğü bildirildi. 

14 Haziran 2018 Perşembe 06:50
Bangladeş'te muson yağmurlarında 3 Arakanlı Müslüman öldü

Bangladeş'in Arakanlı Müslüman mültecilerin kaldığı Cox's Bazar kentini etkisi altına alan muson yağmurlarında 3 Arakanlı Müslümanın öldüğü bildirildi. 

Yerel kaynaklar, Kutupalong Kampı'nda pazartesi 3 yaşındaki bir erkek çocuğu ile dün biri kadın diğeri erkek 2 Arakanlı mültecinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Muson yağmurları nedeniyle büyük zarar gören kamplarda çok sayıda Arakanlı Müslümanın da yaralandığı belirtildi. 

Ordu, itfaiye, sivil savunma ve insani yardım örgütlerinin, bölgede muson yağmurlarından etkilenen mültecilere yardım çalışmalarını yürüttüğü kaydedildi.

Bangladeş ve çevre ülkelerde haziranda başlayıp eylüle kadar devam eden muson mevsiminin neden olacağı şiddetli yağış ve fırtına, Arakanlı Müslümanların yaşadığı kamplar için ciddi tehdit oluşturuyor.

Arakanlı Müslümanların bambu ya da plastikten yaptıkları derme çatma barınaklar, muson mevsimin getirdiği şiddetli yağış, rüzgar ve sellere karşı hiçbir savunma sağlamıyor.

Muson mevsiminde kamplarda yaşanabilecek toprak kaymaları nedeniyle 200 binden fazla kişinin evsiz kalmasından endişe ediliyor.

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Son Güncelleme: 14.06.2018 10:15
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