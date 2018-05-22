Bangladeş'te çatışmada 10 kişi öldü

Bangladeş'te güvenlik güçleri ile uyuşturucu taciri olduğu düşünülen kişiler arasında çıkan silahlı çatışmalarda 10 kişi öldü.

"Dhaka Tribune"ün haberine göre, ülkenin 8 farklı bölgesinde uyuşturucu taciri olduğu sanılan kişilerin polise ateş açması sonucu çatışma çıktı.

Çatışmalarda, Netrokona, Chuadanga, Chattogram, Dinajpur, Brahmanbaria ve Narayanganj bölgelerinde uyuşturucu ticareti yaptığı sanılan birer, Niphamari ve Cumilla bölgelerinde de ikişer kişi hayatını kaybetti.

Çatışmalarda Niphamari'de 4, Dinajpur'de 2, Cumilla'da 5, Narayangan'da 1, Netrokona'da 5, Chuadanga'da 4 polisin yaralandığı bildirildi.

Güvenlik güçleri, çatışmalarda yüklü miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirdi.

Ölenlerden bazılarının adının uyuşturucu satıcıları listesinde yer aldığı, çoğu hakkında çeşitli davalardan suçlamalar bulunduğu kaydedildi.