Dünya:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

28 Eylül 2017 Perşembe 16:40

Bangladeş'e Sığınan Arakanlı Müslümanların Sayısı 500 Bini Geçti

Bangladeş'e Sığınan Arakanlı Müslümanların Sayısı 500 Bini Geçti
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238

BMMYK SÖZCÜSÜ KHAN, MYANMAR'DAKİ ŞİDDET OLAYLARINDAN KAÇARAK BANGLADEŞ'E SIĞINAN MÜSLÜMANLARIN SAYISININ 501 BİN OLDUĞUNU AÇIKLADI

Birleşmiş Milletler (BM), 25 Ağustos'tan bu yana Myanmar'daki şiddet olaylarından kaçarak Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 501 bine ulaştığını bildirdi.

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sözcüsü Duniya Aslam Khan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bangladeş'in Cox's Bazar kenti civarındaki kamplar ve geçici yerleşim merkezlerindeki Arakanlı Müslüman sığınmacı sayısının 501 bin olduğunu söyledi.

Uluslararası Göç Örgütü (IOM) Sözcüsü Joel Millman, 26 Eylül'de AA'ya yaptığı açıklamada, Bangladeş'e sığınan Arakanlı Müslümanların sayısının 480 bine ulaştığını belirtmişti.

Bangladeş'teki kamplarda 3 gün geçiren BM Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi ise dün BM Cenevre Ofisi'nde düzenlediği basın toplantısında, "Şunu diyebilirim ki bu insanların (Arakanlı Müslümanlar) maruz kaldığı şiddetin eşi benzeri yok ve bunun sonucunda yaşanan travmanın da tedavisi çok zor." demişti.

Grandi, "Travma nedeniyle duygularını kaybeden çocuklarla görüştüm. Bana, annelerinin, babalarının ve diğer yakınlarının gözleri önünde nasıl öldürüldüğünü anlattılar. Şunu diyebilirim ki bu insanların maruz kaldığı şiddetin eşi benzeri yok ve bunun sonucunda ortaya çıkan travmanın da tedavisi çok zor. Bu sorun Myanmar'da başladı, Myanmar'da çözülecek.

Öncelikle Myanmarlı yetkililerin Arakan'da süregelen şiddete bir son vermesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan ABD'ye Çağrı Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan ABD'ye...
Brigitte Macron'un Giyim Tarzına Karşı İmza Kampanyası Başlatıldı Brigitte Macron'un Giyim Tarzına Karşı İmza...
Libya'daki Şiddet Olaylarında 26 Kişi Öldü, 170 Kişi Yaralandı Libya'daki Şiddet Olaylarında 26 Kişi Öldü, 170...
Chicago'da Porto Riko Protestosu... Chicago'da Porto Riko Protestosu...
Evinden tarihi geçmiş 6 ton donmuş tavuk çıktı! Evinden tarihi geçmiş 6 ton donmuş tavuk çıktı!
Guardian: "Tarihi Geçmiş Tavuk Etleri Piyasaya Sürülüyor" Guardian: "Tarihi Geçmiş Tavuk Etleri Piyasaya...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Porto Riko'da Belediye Başkanı'ndan...

Haberi Oku