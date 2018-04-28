‘Bana tanrı gibi davranıyorlar!’

Hindistan’da 13 yaşındaki Sohail Shah, belinde uzunca bir tüyle dünyaya geldi. Bunun maymun tanrı Lord Hanuman’ın bir işareti olduğuna inanan Shah’ın ailesi tüyün büyümesine izin verdi.

Kuyruğu olduğunu düşünen Shah ise bu durumdan memnun olduğunu söylüyor. “Böyle doğdum ve bu benim parçam” diyen Shah, yaşadığı köydekiler tarafından tanrı gibi görülüyor. Shah’ın evine sürekli hediyeler götüren köy halkı, çocuğun kendi köylerinde doğmasının kutsal bir olay olduğunu düşünüyor.

Shah, “Ne zaman sokağa çıksam insanlar etrafıma toplanıyor. Bana en sevdiğim meyveler olan muz ve mango veriyorlar. Herkes tarafından sevilmek mükemmel bir duygu” diyor.

Shah’ın ailesi ise çocuklarının kendilerine tanrıdan verilen bir hediye olduğunu, o doğduktan sonra hayatlarının güzelleştiğini belirtiyor.