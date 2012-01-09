Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

Ban Ki Moon Derviş-Meral Eroğlu Çiftini New York’a Davet Etti

Eroğlu Ban Ki Moon’un daveti üzerine 19 Ocak’ta New York’a gidecek

Ban Ki Moon Derviş-Meral Eroğlu Çiftini New York’a Davet Etti

Eroğlu Ban Ki Moon’un daveti üzerine 19 Ocak’ta New York’a gidecek

09 Ocak 2012 Pazartesi 12:08
Ban Ki Moon Derviş-Meral Eroğlu Çiftini New York’a Davet Etti
banner238

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu, 19 Ocak Perşembe akşamı İstanbul üzerinden New York’a hareket edecek.

GREENTREE ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde beşinci kez BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas ile üçlü zirvede bir araya gelecek. Zirve; Greentree, New York’ta gerçekleşecek.

27 Ocak Cuma akşamı adaya dönmesi beklenen Cumhurbaşkanı Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu’na, New York ziyaretinde Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Mülkiyet Uzmanı Serden Hoca, müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasipoğlu ve II. Sekreter Güneş Onar eşlik edecek.

Greentree’de 30 - 31 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleşen son üçlü zirvenin ardından, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, liderleri Ocak ayında müzakerelerde son aşama (son oyun) için yeniden aynı yerde görüşmeye çağırmıştı.

Son Güncelleme: 09.01.2012 12:08
Anahtar Kelimeler:
New YorkEroğluBan Ki Moon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Arkadaşına atacağı fotoğrafı 6 çocuklu babaya atınca…
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
Üç parmaklı mumya uzaylı mı, insan mı?
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!
1923 yapımı fotoğraf makinesine rekor fiyat!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim