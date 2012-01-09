Ban Ki Moon Derviş-Meral Eroğlu Çiftini New York’a Davet Etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu, 19 Ocak Perşembe akşamı İstanbul üzerinden New York’a hareket edecek.

GREENTREE ZİRVESİ

Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu, 22, 23 ve 24 Ocak tarihlerinde beşinci kez BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon ve Rum Yönetimi Başkanı Dimitris Hristofyas ile üçlü zirvede bir araya gelecek. Zirve; Greentree, New York’ta gerçekleşecek.

27 Ocak Cuma akşamı adaya dönmesi beklenen Cumhurbaşkanı Eroğlu ve eşi Meral Eroğlu’na, New York ziyaretinde Cumhurbaşkanı’nın Özel Temsilcisi Kudret Özersay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Osman Ertuğ, Mülkiyet Uzmanı Serden Hoca, müzakere heyeti üyesi Oğuzhan Hasipoğlu ve II. Sekreter Güneş Onar eşlik edecek.

Greentree’de 30 - 31 Ekim 2011 tarihlerinde gerçekleşen son üçlü zirvenin ardından, BM Genel Sekreteri Ban Ki Moon, liderleri Ocak ayında müzakerelerde son aşama (son oyun) için yeniden aynı yerde görüşmeye çağırmıştı.